Deutschlands Basketballerinnen stehen zum ersten Mal überhaupt im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft. Aber nun wartet mit Europameister Belgien der schwierigste Gegner bislang.

Basketball-Bundestrainer Olaf Lange freut sich mit Nyara Sabally über den Sieg der deutschen Basketballerinnen über Südkorea. Quelle: imago images | IMAGO/Contrast

Noch vor kurzem kannten nur die wenigsten deutschen Sportfans Leonie Fiebich, Marie Gülich, Frieda Bühner, Nyara Sabally oder Luisa Geiselsöder. Das hat sich geändert - zu Recht. Denn was die deutschen Basketballerinnen seit vergangenen Freitag bieten, kann man gar nicht genug loben. Mit großem Teamgeist, Kampf und Euphorie haben sie nun drei der bisherigen vier Spiele in Berlin gewonnen. Es macht großen Spaß, dem Team zuzuschauen - und das tun sehr viele Menschen.

WM-Zuschauerrekord in Berlin

Fast 220.000 Tickets waren schon vor Beginn des Turniers verkauft worden, so viele wie noch nie vorher. Die Atmosphäre in den beiden Spielhallen ist herausragend, besonders bei den deutschen Partien. Selbst als es zum Auftakt eine herbe Niederlage mit 30 Punkten Differenz gegen Mit-Favorit Spanien gab, waren die Zuschauer glücklich; glücklich, dabei gewesen zu sein.

Basketball-Bundestrainer Olaf Lange im Interview nach der WM-Partie Deutschland gegen Südkorea. 08.09.2026 | 2:18 min

Jetzt sind sie es noch mehr, denn danach gab es drei klare Siege und eben die erstmalige Qualifikation für die besten Acht der Welt.

Mehr als nur Basketball

Die Spielerinnen strahlen über das ganze Gesicht, wenn man sie auf die Zuschauerzahlen anspricht oder fragt, wie das ist, von 12.500 Fans in die große Arena am Ostbahnhof einzulaufen. Frauen-Basketball war Jahrzehnte fast nicht mal ein Randsport. Aber dieses Team bringt sich auf die Titelseiten, in TV-Nachrichten. Sie wollen Vorbilder sein, besonders für Mädchen und junge Frauen.

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In der Dokumentation "Macherinnen", die im ZDF-Streamingportal zu sehen ist, erzählen sie von ihrer Begeisterung für den Sport, aber auch über Sorgen und Nöte. Darüber, dass oft noch ein weiterer Job notwendig ist, um es finanziell zu schaffen.

Der Trainer - ein Erfolgsgarant

Umso mehr gönnt man ihnen jetzt die Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Natürlich sind neben den Spielerinnen auch viele andere am Erfolg beteiligt. Der ganze Stab funktioniert. Besonders der Trainerwechsel hat sich ausgezahlt. Mit Olaf Lange kam einer der renommiertesten Coaches im Frauenbasketball zurück. Seit 30 Jahren trainiert er sehr erfolgreich Frauenteams. Fast immer zusammen mit seiner australischen Frau Sandy Brondello. Die beiden hatten sich Mitte der 1990er Jahre in Wuppertal kennengelernt. Sie eine der weltbesten Aufbauspielerinnen, er junger Assistenztrainer.

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Mittlerweile haben sie als Trainerteam so ziemlich alles gewonnen, was man gewinnen kann. Titel in der WNBA, die Euroleague (den wichtigsten Titel im europäischen Vereinssport), Bronze bei den vergangenen Olympischen Spielen mit Australien. Mal ist Brondello Trainerin und Lange Assistent, mal ist es andersrum. Nun sind sie bei der WM kurzfristig getrennt, bevor sie dann wieder zusammen in der WNBA Toronto trainieren. Brondello coacht Australien, Lange Deutschland. Es wäre natürlich ein Traum, sollten die beiden in Berlin gegeneinander antreten müssen. Aber dazu müssten beide Teams ins Finale kommen.

Belgien eine riesige Hürde

Vorher muss Deutschland aber die Europameisterinnen besiegen. Die Belgierinnen sind seit Jahren in Europa führend. Dritte 2021, EM-Titel 2023 und 2025. Die goldene Generation, der Kern dieses Erfolgsteams spielt schon seit der Jugend zusammen. Und so, wie sie sich bislang in Berlin präsentiert haben (drei Siege in drei Spielen), gehen sie als Favorit in das Viertelfinale am Donnerstag (17:45 Uhr). Aber die deutschen Basketballerinnen haben im ersten Spiel bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gezeigt, dass sie die scheinbar übermächtigen Belgierinnen bezwingen können, gewannen damals 83:69. Die Revanche kam dann im vergangenen Jahr. Da unterlag Deutschland sehr deutlich 59:83.

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Aber wie auch immer das Spiel ausgehen wird, die Weltmeisterschaft in Berlin ist ein riesengroßer Erfolg für dieses Team und Frauen-Basketball insgesamt. Der Traum lebt, dass es nicht nur die zehn Turniertage anhält, sondern nachhaltig wirkt. Zu gönnen wäre es diesem Team, dieser Einheit, die so viel mehr für den weiblichen Leistungssport macht, als ihnen das bestimmt im Augenblick bewusst ist.

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