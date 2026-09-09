Champions League:Demirovic schießt VfB Stuttgart zum Heimsieg gegen Stavanger

Der VfB Stuttgart fährt gegen Viking Stavanger den ersten Champions-League-Heimsieg der Saison ein. Beim 3:1 (3:1) der Schwaben gelingt Ermedin Demirovic eine VfB-Premiere.

Drei Tore in zwölf Minuten: Ermedin Demirovic jubelt nach seinem Dreierpack zum 3:1. Quelle: kolbert-press / Imago

An seinem Geburtstag gewinnt der VfB Stuttgart sein erstes Spiel in der laufenden Champions-League-Saison. Gegen Viking Stavanger sammeln die Schwaben zuhause mit 3:1 (3:1) ihre ersten drei Punkte der Ligaphase.

Star des Abends: Stürmer Ermedin Demirovic, der schon nach etwas mehr als einer halben Stunde drei Mal getroffen hat. Nie zuvor traf ein VfB-Spieler drei Mal in einem Champions-League-Spiel - den Vorgänger, den Pokal der Landesmeister, mit eingeschlossen.

VfB Stuttgart braucht Geduld gegen hoch pressende Gäste

Zu Torchancen kommt in der Anfangsphase zunächst keine der beiden Mannschaften. Der Favorit VfB Stuttgart übernimmt im Spiel gegen den amtierenden norwegischen Meister jedoch quasi mit Anpfiff die Initiative, obwohl Stavanger hoch anläuft und den VfB immer wieder zu erfolglosen Chipversuchen über die Abwehrreihe drängt.

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In der zehnten Minute sind es dann doch die Gäste aus Stavanger, die zu einem ersten Torschuss kommen: Nach einer schnell ausgeführten Ecke kommt Björdal zentral vor VfB-Ersatzkeeper Fabian Bredlow zum Kopfball, der aber sicher pariert. Ähnlich in der 16. Minute: Nach einem langen Pass wird Stavanger-Stürmer Christiansen steil geschickt, der am Sechzehner auf Askildsen ablegt. Seinen Versuch aus knapp 20 Metern hält Bredlow im Nachfassen.

Zwei Tore in 150 Sekunden

Vier Minuten später steht Jeff Chabot hoch und spielt auf Chris Führich auf der linken Außenbahn, der den Ball auf den einlaufenden Maximilian Mittelstädt weiter an die Grundlinie gibt. Von dort spielt der flach in die Mitte, wo Ermedin Demirovic mit dem rechten Außenrist erst an die Latte und dann zur Führung einnetzt (20. Minute).

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Doch die prompte Antwort erfolgt zwei Minuten später. Wieder steht die VfB-Abwehr hoch, doch dieses Mal zu ihrem Nachteil: Nach einem Querschläger im Mittelfeld hat Björdal zu viel Platz und legt von der Mittellinie aus in den Lauf von Tripic. Der dringt halblinks anschließend in den Strafraum ein und kommt gegen den heraneilenden Jeltsch zum Abschluss ins rechte untere Toreck (22.).

Demirovic trifft zur erneuten Führung - und dann schon wieder

Das Heimteam lässt sich davon aber nicht beirren: Wieder nur vier Minuten später bekommt Neu-Kapitän Deniz Undav halbrechts in der Viking-Hälfte den Ball und spielt ihn in den Lauf von Demirovic. Der erwischt den Ball halbrechts im Strafraum, zieht direkt ab - und trifft wieder mit Einsatz der Latte zur erneuten Führung (26.).

Sechs Minuten später kombiniert sich der VfB am Strafraum entlang, bis Bilal El Khannouss auf Undav ablegt. Der spielt direkt weiter zu Demirovic, der den Ball erst mit der Hüfte mitnimmt und dann direkt abzieht. Stavanger-Keeper Östbö ist zwar noch dran, doch von seiner Hand prallt der Ball ins Tor - und zum Hattrick für den Bosnier (32.).

Stavanger kommt besser aus der Pause

Ähnlich wie in der ersten Halbzeit bekommen die Gäste aus Stavanger auch nach der Halbzeit viel Platz. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Stuttgarter reagieren die Norweger blitzschnell: Tripic kann im Strafraum Vollspann aufs Tor abschließen - Chabot wirft sich jedoch in letzter Sekunde dazwischen.

Wenige Minuten später möchte Grischa Prömel einen langen Ball links am eigenen Sechzehner für Bredlow durchlassen. Askildsen ist aber dazwischen, hebt den Ball über Bredlow hinweg und versucht ihn danach mitzunehmen. Chabot bleibt aber in der Aktion und köpft den Ball weg (61.).

VfB kommt in Spiellaune, aber Stavanger lauert

Trotzdem kontrolliert wieder der VfB Stuttgart das Spiel weitestgehend. Viking glaubt jedoch auch in der Schlussviertelstunde weiter an das Comeback und kommt immer wieder zu leicht nach vorne. Immer wieder ist es Chabot, der Zuspiele und Abschlüsse im eigenen Sechzehner klären muss.

Auf der Gegenseite ist es in der 87. Minute noch einmal Undav, der nach Zuspiel von Leo Sauer im Strafraum aus der Drehung mit links abzieht, jedoch knapp am Tor vorbeischießt. In den Schlussminuten behält der VfB weiter die Oberhand und darf seinen ersten Sieg in der Champions-League-Saison feiern.

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