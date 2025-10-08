Biografie

Chris Führich wurde 1998 in Catrop-Rauxel geboren. Er begann beim Verein SG Suderwich in Recklinghausen Fußball zu spielen. Zu seinem Bundesliga-Debüt kam Führich 2017 für den 1. FC Köln. Nach mehreren Zwischenstationen wechselte Führich dann zur Saison 2021/22 zum VfB Stuttgart. 2023 kam er erstmals für die Nationalmannschaft zum Einsatz.