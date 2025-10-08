  3. Merkliste
Chris Führich ist ein deutscher Fußballspieler, der beim VfB Stuttgart unter Vertrag steht. Für die EM 2024 wurde er in den Kader der Nationalmannschaft berufen. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Chris Führich.

Biografie

Chris Führich wurde 1998 in Catrop-Rauxel geboren. Er begann beim Verein SG Suderwich in Recklinghausen Fußball zu spielen. Zu seinem Bundesliga-Debüt kam Führich 2017 für den 1. FC Köln. Nach mehreren Zwischenstationen wechselte Führich dann zur Saison 2021/22 zum VfB Stuttgart. 2023 kam er erstmals für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

