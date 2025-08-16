Der FC Bayern hat zum elften Mal den Supercup gewonnen. Dank Harry Kane und Neuzugang Luis Díaz gewannen die Münchner bei DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart mit 2:1 (1:0).

Harry Kane jubelt über das Tor zur 1:0-Führung für die Bayern. Quelle: Witters

Rekordmeister Bayern München hat mit dem Supercup den ersten Titel der Fußball-Saison 2025/2026 gewonnen. Im erstmals als Franz-Beckenbauer-Supercup ausgetragenen Wettbewerb setzten sich die Münchner mit 2:1 (1:0) gegen den VfB Stuttgart durch und feierten den elften Triumph im Duell zwischen Deutschem Fußball-Meister und DFB-Pokalsieger . Harry Kane (18.) und Neuzugang Luis Díaz (77.) trafen für die Bayern, Jamie Lewelings Anschlusstreffer kam zu spät (90.+3).

Furiose Anfangsphase der Bayern

Zweimal Leon Goretzka sowie je einmal Michael Olise und Serge Gnabry hatten in der ersten Viertelstunde Chancen zur Münchner Führung. Die fiel dann in der 18. Minute durch Torjäger Kane, der einen Abpraller von Luca Jaquez gedankenschnell aus 17 Metern ins linke Toreck schoss.

Neuer hält die Bayern-Führung fest

Der Rückstand weckte den VfB auf, der nun in drei Minuten durch Deniz Undav, Josha Vagnoman und Woltemade gleich dreimal gefährlich wurde. Bayern -Torhüter Manuel Neuer konnte aber jeweils klären. Fortan nahmen die Münchner das Tempo aus der mittlerweile ausgeglichenen Partie, kamen aber durch Olise noch zu einer weiteren guten Gelegenheit (38.). Mit der knappen, aber verdienten Bayern-Führung ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel wurde das Spiel zunächst hektisch, kleinere und größere Fouls häuften sich. Mit Aaron Danks vom FC Bayern und David Krecidlo vom VfB Stuttgart sahen auf beiden Seiten Co-Trainer die Gelbe Karte, ehe wieder Fußball gespielt wurde. Kane hatte in der 63. Minute das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber an VfB-Keeper Fabian Bredlow, der den verletzten Stammtorhüter Alexander Nübel vertrat.

Vorentscheidung durch Neuzugang Luis Díaz

Nach den Einwechslungen von Ramon Hendriks und Ermedin Demirovic wurde der VfB wieder gefährlicher. Zunächst köpfte Woltemade über das Gehäuse, dann parierte Neuer einen abgefälschten Fernschuss von Leweling stark. Fast im Gegenzug fiel dann aber die Vorentscheidung für die Bayern: Gnabry durfte am Strafraumeck frei flanken und servierte punktgenau für den bis dahin unauffälligen 75-Millionen-Neuzugang Luis Díaz , der aus kurzer Distanz wenig Mühe hatte (77.).

Danach schienen die Münchner das Spiel mühelos über die Zeit zu schaukeln, doch in der Nachspielzeit (90.+3) brachte Lewelings Kopfballtor noch einmal Spannung, aber für den Ausgleich reichte es für den VfB nicht mehr.