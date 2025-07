Díaz-Transfer perfekt: Der FC Bayern hat seinen Wunschspieler

Ablöse für Díaz kann auf 75 Millionen Euro steigen

Diaz soll ausgedünnte Offensive stärken

In München soll der Angreifer - er kann auch in der Sturmmitte spielen - die nach den Abgängen von Thomas Müller (MLS), Leroy Sané (Galatasaray) und Mathys Tel (Tottenham Hotspur) ausgedünnte Offensive stärken.

Díaz war zuletzt noch mit Liverpool in Asien unterwegs und traf am Dienstagmorgen in München ein. Nach den obligatorischen medizinischen Untersuchungen unterschrieb er am Klubgelände an der Säbener Straße seinen Kontrakt.