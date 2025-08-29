Europapokal-Auslosung: Starke Gegner für Stuttgart und Freiburg

Auf den VfB Stuttgart und den SC Freiburg warten in der Europa League attraktive Gegner. Mainz trifft in der Conference League unter anderem auf die AC Florenz.

Die Stuttgarter Fans können sich auf interessante Gegner freuen. Quelle: firo sportphoto

Der VfB Stuttgart trifft in der Ligaphase der Europa League auf Feyenoord Rotterdam, AS Rom und Fenerbahce Istanbul, das sich nach dem Verpassen der Champions League von Star-Trainer José Mourinho getrennt hat.

Außerdem spielt der DFB-Pokalsieger gegen Celta Vigo, Young Boys Bern, die Go Ahead Eagles Deventer sowie Maccabi Tel Aviv und den FC Basel. Das ergab die Auslosung in Monaco, die der frühere DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann als Gast betreute.

Auch Freiburg gegen Basel und Tel Aviv

Landesrivale SC Freiburg bekommt es ebenfalls mit Basel und Tel Aviv zu tun. Zudem treffen die Badener auf RB Salzburg, Viktoria Pilsen, OSC Lille, OGC Nizza, FC Utrecht und den FC Bologna. Den genauen Spielplan wird die UEFA spätestens am Sonntag veröffentlichen.

Gegner VfB Stuttgart Feyenoord Rotterdam (H)

AS Rom (A)

Maccabi Tel Aviv (H)

Fenerbahce Istanbul (A)

Young Boys Bern (H)

FC Basel (A)

Celta Vigo (H)

Go Ahead Eagles Deventer (A) Gegner SC Freiburg RB Salzburg (H)

OSC Lille (A)

Maccabi Tel Aviv (H)

Viktoria Pilsen (A)

FC Basel (H)

OGC Nizza (A)

FC Utrecht (H)

FC Bologna (A)

Wie bei der Premiere des neuen Europa-League-Formats in der vergangenen Saison bestreitet jeder der 36 Teilnehmer wieder jeweils vier Partien daheim und auswärts. Los geht es am 24. und 25. September mit dem ersten Spieltag. Abgeschlossen wird die Vorrunde mit dem 8. Spieltag am 29. Januar 2026.

Der FSV Mainz 05 hat sich mit einem 4:1 im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim für die Ligaphase qualifiziert. 29.08.2025 | 0:58 min

Startgeld bei 4,31 Millionen Euro

Die ersten acht Mannschaften der Abschlusstabelle qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Vereine auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel um das Weiterkommen. Für die Teams auf den Plätzen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Das Finale findet am 20. Mai 2026 in Istanbul statt.

Es geht auch wieder um Einnahmen für die Vereinskasse, alleine das Startgeld beträgt 4,31 Millionen Euro pro Klub. Für einen Sieg in der Ligaphase gibt es 450.000 Euro, für ein Unentschieden 150.000 Euro.

Mainz trifft auf Gosens Florenz

Der FSV Mainz 05 empfängt in der Ligaphase der Conference League unter anderem die AC Florenz mit dem deutschen Profi Robin Gosens. Das ergab die Auslosung in Monaco. Weitere Gegner im heimischen Stadion sind der türkische Klub Samsunspor FC mit dem deutschen Trainer Thomas Reis sowie HSK Zrinjski Mostar aus Bosnien-Herzegowina. Auswärts treffen die Mainzer auf Lech Posen aus Polen, den rumänischen Club Universitatea Craiova und Omonia Nikosia aus Zypern.

Gegner von Mainz 05 AC Florenz (H)

Lech Posen (A)

Zrinjski Mostar (H)

Omonia Nikosia (A)

Samsunspor (H)

Universitatea Craiova (A)

Die Conference League findet zum fünften Mal überhaupt und zum zweiten Mal im neuen Format mit 36 Mannschaften statt. Die besten acht Teams der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Klubs auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet.

Mainz hat Millionen-Einnahmen schon sicher

Allein durch den Einzug in die Ligaphase haben die Mainzer Einnahmen in Höhe von 3,17 Millionen Euro sicher. Für jeden Sieg erhalten die 05er weitere 400.000 Euro, für jedes Remis immerhin 133.000 Euro. Sollte der FSV weiterkommen, winken erneut Prämien.

Der erste Spieltag der Conference League findet am 2. Oktober statt, der sechste und letzte Spieltag steigt am 18. Dezember. Die genauen Ansetzungen für die Ligaphase will die UEFA an diesem Wochenende bekanntgeben. Im kommenden Jahr geht es dann mit den K.o.-Runden weiter. Das Endspiel steigt am 27. Mai in Leipzig.

