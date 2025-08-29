Fußball - Türkei: Fenerbahce entlässt Trainer Mourinho

Nach dem Verpassen der Champions League hat Fenerbahce Istanbul seinen Startrainer José Mourinho nach nur rund einem Jahr wieder entlassen.

José Mourinho Stuhl wackelte schon länger. Jetzt wurde der Portugiese bei Fenerbahce entlassen. Quelle: action press

Nach dem Verpassen der Champions League hat sich der türkische Fußball-Traditionsklub Fenerbahçe Istanbul von Star-Trainer José Mourinho getrennt. Der Portugiese war seit Juni 2024 beim 19-maligen Meister angestellt, den erhofften Erfolg brachte er aber nicht.

Ergebnisse unter Mourinho unbefriedigend

In der vergangenen Saison landete der Klub in der Liga auf dem zweiten Platz mit deutlichem Rückstand auf Stadtrivale Galatasaray. Fenerbahçe war am Mittwoch nach einem 0:1 bei Benfica Lissabon in den Playoffs zur Champions League gescheitert, auch der Start in der Liga fiel mäßig aus.

Damit endet für Mourinho, der in seiner Trainer-Karriere alle drei europäischen Klub-Wettbewerbe gewann, erneut ein Engagement vorzeitig. Ähnlich war es ihm auf seinen letzten Stationen schon beim FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und der AS Rom ergangen.

Schon zweite Trainerentlassung in der Saison

Einen Nachfolger hat Fenerbahçe noch nicht präsentiert. In der noch jungen Saison ist es bereits der nächste Trainerwechsel in der Türkei. Am Donnerstagabend hatte Besiktas Istanbul nach dem Verpassen der Conference League den Norweger Ole Gunnar Solskjær freigestellt.

