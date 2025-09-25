Europa League: Stuttgart mit Auftaktsieg gegen RC Celta

Der VfB Stuttgart hat zum Auftakt der Europa League einen Erfolg verbucht. Die Schwaben gewannen zuhause gegen Celta Vigo mit 2:1 (0:0).

Torschütze zum 1:0: Badredine Bouanani. Quelle: AFP

Heimerfolg zum Auftakt: Der VfB Stuttgart ist mit einem Sieg in die Europa League gestartet. Gegen Celta Vigo gewannen die Schwaben verdient mit 2:1 (0:0).

Die Treffer der Partie schossen Badredine Bouanani nach Vorlage von Alexander Nübel in der 51. Minute und Bilal El Khannouss (68.) nach einer Ecke. Den Anschlusstreffer (86.) machte Borja Iglesias.

Stuttgart startet eindrucksvoll

Der VfB Stuttgart begann druckvoll und setzte Celta Vigo früh unter Druck. Schon in den ersten Szenen lag die Führung in der Luft, doch Ermedin Demirović und Jamie Leweling vergaben gute Chancen. Die Gäste wirkten nervös, brachten offensiv kaum etwas zustande und zogen sich tief in die eigene Hälfte zurück.

Früh musste Sebastian Hoeneß reagieren: Abwehrmann Finn Jeltsch verletzte sich und wurde durch Luca Jaquez ersetzt - ein ungeplanter Wechsel, der den Rhythmus kurz bremste. Dennoch blieben die Hausherren am Drücker, auch wenn viele Flanken unpräzise verpufften.

Celta nur einmal mit Torgefahr

Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Stuttgart den Druck erneut. Lorenz Assignon zwang Andrei Radu zu einer starken Parade, Leweling verzog knapp. In dieser Phase lag der Führungstreffer in der Luft, doch die Effizienz fehlte.

Celta meldete sich nur einmal gefährlich: Ein Konter über Ferran Jutglà brachte Unruhe, sein Schuss ging jedoch über das Tor. Wenig später sah Demirović für ein hartes Foul die erste Gelbe Karte. Bis zur Pause drückten die Schwaben weiter, Angelo Stiller und Maximilian Mittelstädt hatten noch Gelegenheiten. Doch auch in der Nachspielzeit fand der VfB keine Lücke.

Nach der Pause die Erlösung für Stuttgart

Nach dem Seitenwechsel dann der Durchbruch für die Schwaben: Nübels weit geschlagene Vorlage ging direkt in den Lauf von Badredine Bouanani, der gegen den herauslaufenden Radu mit dem ersten Kontakt zum Lupfer ansetzte und den Ball im Netz zum1:0 versenkte.

Celta-Coach Claudio Giráldez reagierte sofort auf den Rückstand und brachte mit Borja Iglesias einen frischen Stürmer, was aber nicht fruchtete. Der VfB blieb am Drücker und konnte mit der Führung im Rücken deutlich geduldiger spielen.

El Khannouss trifft nach einer Ecke

Die Gäste aus Galicien brachten auch im weiteren Verlauf nichts zusammen, keiner der Wechsel von Giráldez konnte daran etwas ändern. Dann fiel das zweite Tor für Stuttgart nach einer Ecke: Bilal El Khannouss passte auf den am Strafraum lauernden Stiller, der für El Khannouss abprallen ließ. Der zog an der Strafraumgrenze nach innen und nahm dann aus 17 Metern mit rechts Maß aufs lange Eck.

Radu streckte sich, war aber chancenlos. Der VAR checkte die Szene und bestätigte den Treffer - Leweling stand knapp nicht im Abseits.

Unnötiger Anschlusstreffer

Ein vermeidbares Tor für Celta in den Schlussminuten machte es nochmal spannend: Atakan Karazor schlief in der Rückwärtsbewegung mit dem Ball am Fuß und ließ sich die Kugel dilettantisch vom Fuß stibitzen. Ilaix Moriba steckte daraufhin sofort für Borja Iglesias durch, der aus 13 Metern flach im rechten unteren Eck vollstreckte. Ein Geschenk vom Stuttgarter Einwechselspieler.

Infolge des Anschlusstreffers liefen die Galicier nochmal an, konnten aber nichts mehr ausrichten.

