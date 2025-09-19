Bundesliga: Demirovic führt VfB zum Sieg gegen St. Pauli

Ein Tor, eine Vorlage: Ermedin Demirovic hat seinen Wert für den VfB Stuttgart wieder einmal unter Beweis gestellt. Beim Sieg gegen St. Pauli war Demirovic der entscheidende Mann.

Ging beim VfB mit höchstem Einsatz voran: Ermedin Demirovic (rechts). Quelle: AFP

Nick Woltemade verkauft, Deniz Undav verletzt - dann springt eben Ermedin Demirovic beim VfB Stuttgart in die Bresche: Der Nationalpieler Bosnien und Herzegowinas hatte entscheidenden Anteil am 2:0 (1:0)-Heimsieg der Schwaben gegen den FC St. Pauli. Erst traf der Stürmer selbst (43.), dann bereitete er den zweiten Stuttgarter Treffer von Bilal El Khannouss vor (50.).

Zum Auftakt des vierten Spieltags der Fußball-Bundesliga bekamen die 60.000 Zuschauer in Stuttgart eine tempo- und abwechslungsreiche Partie geboten, in der auch die Gäste zu Chancen kamen. Unter dem Strich fällt das Ergebnis aber verdient aus.

VfB vergibt Foulelfmeter

Angreifer Demirovic trug anstelle von Atakan Karazor die Kapitänsbinde. Der 28-Jährige musste im Zentrum für Neuzugang Chema Andrés weichen, der beim bis dahin einzigen Saisonerfolg gegen Borussia Mönchengladbach den Siegtreffer erzielt hatte - eine mutige Veränderung von VfB-Trainer Hoeneß.

Die Hamburger probierten es meist über die Außen, fanden mit ihren Hereingaben aber selten einen Mitspieler. Am gefährlichsten wurde es, als VfB-Verteidiger Jeff Chabot eine Flanke in Richtung des eigenen Tores zur Ecke klärte.

Mehr zu tun hatte die Hintermannschaft der St. Paulianer - vor allem Eric Smith. Der Abwehrchef versuchte Tiago Tomás am Torabschluss zu hindern. Mit seiner Grätsche traf er den Portugiesen aber, der den Kontakt dankend annahm. Schiedsrichter Sascha Stegemann zeigte auf den Punkt, doch Angelo Stiller vergab die große Möglichkeit zur Führung (25.). Für Pauli-Keeper Nikola Vasilj war es in seiner Bundesliga-Karriere schon der sechste gehaltene Strafstoß bei sieben Versuchen.

Demirovic trifft und bereitet vor

Besser machte es aus VfB-Sicht Demirovic, der sich gegen mehrere Gegenspieler behauptete und die Führung erzielte. Dem Stürmer dürfte das zweite Erfolgserlebnis binnen einer Woche guttun, nachdem er jüngst beim 1:3 in Freiburg sehenswert per Hacke getroffen hatte.

St. Pauli fehlte die Durchschlagskraft. Auch nach der Pause taten sich die Norddeutschen zunächst schwer und kassierten prompt den nächsten Dämpfer. Diesmal glänzte Demirovic als Vorlagengeber für El Khannouss. Erst nach dem zweiten Rückschlag zeigten sich dann die Gäste wieder im gegnerischen Strafraum. Doch beim Abschluss von Louis Oppie rettete die Latte (52.).

Es war der Startschuss der besten Phase von St. Pauli, die jedoch nur von kurzer Dauer war. VfB-Keeper Alexander Nübel wurde nun mehrfach gefordert, konnte an diesem Abend aber nicht bezwungen werden. Allerdings versuchte auch der VfB nachzulegen. Demirovic setzte einen Abschluss zu hoch an und stand bei Stillers vermeintlichem 3:0 im Abseits.

