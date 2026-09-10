Volleyball-EM: Deutschland muss ohne Georg Grozer auskommen

Ausfall schmerzt DVV-Team:Volleyballer müssen bei EM ohne Grozer auskommen
von Christoph Schneider
|
Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt.
Themen
Mehr News aus dem Sport
Champions League gegen Bodö/Glimt :Forsche Ansagen: FC Bayern fühlt sich reif für den Titel
mit Video16:23
"Mesut Özil - zu Gast bei Freunden" :Deutscher Fernsehpreis für ZDF-Doku über Mesut Özil
mit Video43:50
Auftakt gegen Viking Stavanger :VfB ist gut gerüstet: Die Champions League kann kommen
mit Video12:11