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ZDF-Mittagsmagazin

Volleyball-EM: Deutschland muss ohne Georg Grozer auskommen

Ausfall schmerzt DVV-Team:Volleyballer müssen bei EM ohne Grozer auskommen

von Christoph Schneider

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Volleyball-EM 2026 der Männer

Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt.

Themen
SportVolleyball

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