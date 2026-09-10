Volleyball-EM: Deutschland muss ohne Georg Grozer auskommen

Ausfall schmerzt DVV-Team : Volleyballer müssen bei EM ohne Grozer auskommen

von Christoph Schneider 10.09.2026 | 07:25 |

Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt.