Champions League: Bayerns Mission Titelgewinn beginnt

Der FC Bayern startet in eine Champions-League-Saison, die mit dem Titelgewinn enden soll. Es wäre die Krönung für Harry Kanes Karriere und für Vincent Kompany im dritten Amtsjahr.

Beim FC Bayern ist man guter Dinge, in dieser Saison Großes erreichen zu können. Erstmal geht's gegen Bodö/Glimt. Quelle: ddp | Frank Hoermann / SVEN SIMON

Natürlich wissen sie beim FC Bayern vor ihrem Start in die Champions League heute gegen den FK Bodø/Glimt aus Norwegen um den noch sehr langen Weg bis zum Finale am 5. Juni 2027 im Estadio Metropolitano von Atlético Madrid.

FC Bayern fühlt sich gerüstet für große Gegner

Dennoch sehen sie begründeten Anlass für ihre Zuversicht, den wichtigsten Vereinswettbewerb zum siebten Mal nach 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 und 2020 für sich entscheiden zu können.

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Sie fühlen sich jetzt reif, gegen die Mitfavoriten gewinnen zu können: gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain, den Vorjahresfinalisten FC Arsenal, den FC Barcelona mit ihrem ehemaligen Sextuple-Trainer von 2020 Hansi Flick und auch gegen Europas Rekordchampion Real Madrid.

Kompanys klare Titelansagen

Mit welchem Selbstverständnis sie beim FC Bayern ihre Mission Metropolitano angehen, ließ sich früh in der Vorbereitung erkennen. Dass langjährige Säulen der Mannschaft wie Joshua Kimmich sehr ehrgeizige Töne anschlagen, ist das Publikum gewohnt.

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Doch wie tief verankert das Anspruchsdenken nach dem jüngsten Double-Gewinn ist, zeigte sich beim eher zurückhaltenden Trainer. Gleich zweimal hintereinander benannte Vincent Kompany klar das größte Vorhaben.

Perfekter Karriereabschluss für Neuer möglich

Auch in der Vergangenheit haben sie beim FC Bayern schon oft von ihrem Wunsch gesprochen, neben dem Meistertitel und DFB-Pokal die Champions League gewinnen zu wollen. Neu aber ist die Vehemenz, mit der sie ihr Ansinnen formulieren.

Es ist auch nicht nur eine Hoffnung, sondern ein festes Vorhaben. Das klang bei Manuel Neuer ebenfalls an, für den sein dritter Gewinn der Champions League in seiner 21. und wahrscheinlich letzten Profisaison der perfekte Karriereabschluss wäre.

Bayern verlor in Europa nur gegen Finalisten

Man habe mit dieser Mannschaft auch dank der Zugänge Nathaniel Brown und Ismael Saibari die Möglichkeit, "alle zu schlagen und alle Ziele zu erreichen", befand der 40 Jahre alte Torwart und Kapitän. Die Motivation sei bei ihm und den Kollegen groß, "noch mehr zu erreichen, als in der letzten Saison".

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Zuletzt waren die Münchner im Halbfinale gegen den Titelverteidiger PSG ausgeschieden, der die Trophäe gegen Arsenal später erneut gewann. Nur gegen die beiden Finalisten Paris und Arsenal hatten die Bayern in der vergangenen Saison der Champions League verloren.

Kane: "Es muss unser Jahr werden"

"Wir sind nah dran", sagte Torjäger Harry Kane nun bei TNT Sports, "vergangene Saison haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht. Jetzt gehen wir in die Saison und sagen: Es muss unser Jahr werden." Für den 33 Jahre alten Engländer wäre es die Krönung seiner lange Zeit titellosen Vereinskarriere.

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Zum Vorteil der Bayern soll werden, dass ihre Vorbereitung auf das große Ziel nicht erst mit dem Trainingsauftakt begonnen hat, sondern bereits im Juli 2024, als Kompany seinen Dienst antrat. Seither ist eine Entwicklung zu beobachten.

Stete Entwicklung unter Kompany

Nach einigen Rückschlägen in seiner ersten Saison reichte es "nur" zum Meistertitel. In Kompanys zweiter Spielzeit traten die Münchner stabiler auf und gewannen die Liga und den Pokal. In Europa wurden in den teils wilden Viertelfinals gegen Real (2:1 und 4:3) und Halbfinals gegen Paris (4:5 und 1:1) allerdings erneut die Risiken und Nebenwirkungen des forschen Spielstils sichtbar.

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Und manchmal kann es für Favoriten sogar gegen kleine Klubs wie Bodø/Glimt zu Blamagen kommen, wie Manchester City, Atlético Madrid und Inter Mailand zuletzt erfahren haben. So etwas wollen sich die Bayern zu Beginn ihrer 30. Saison in der Champions League ersparen, zumal sie seit 2003 jedes Auftaktspiel in der Königsklasse gewonnen haben. Auch das ist ein festes Vorhaben, diese beeindruckende Serie fortzusetzen.

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