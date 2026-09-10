Nach Kreislaufproblemen: Weitere Untersuchungen bei Karetsas

Konstantinos Karetsas liegt weiter im Krankenhaus und fehlt dem BVB am Wochenende. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über den Grund seiner Kreislaufprobleme geben.

Konstantinos Karetsas klagte gegen Villarreal über Kreislaufprobleme und musste früh ausgewechselt werden. Quelle: Malte Ossowski / ddp

Weil der Ursprung der Kreislaufprobleme von Konstantinos Karetsas noch nicht gefunden ist, wird der griechische Offensivspieler Borussia Dortmund vorerst weiter fehlen.

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"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen", sagte Sportdirektor Ole Book an diesem Donnerstag. Der BVB schrieb in einer Mitteilung, dass Karetsas "in dieser Woche weiter fehlen" werde.

Die Untersuchungen sollen Aufschluss geben, erst anschließend sollen Prognosen über den Umgang mit Karetsas in der nächsten Zeit verkündet werden.

Es ist klar, dass wir erst einmal die Gesundheit des Menschen und des Spielers in den Vordergrund stellen. Am Wochenende wird er nicht dabei sein. „ BVB-Sportdirektor Ole Book

Kovac: "Er bekommt den maximalen Support"

Trainer Niko Kovac sagte wenig später bei der Pressekonferenz, beim BVB sei man grundsätzlich "positiver Dinge. Wir hoffen, dass er in näherer Zukunft wieder bei uns dabei ist". Karetsas "als Mensch und seine Familie kriegen den maximalen Support vonseiten des Klubs. Und zwar in allen Bereichen."

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Der Grieche spüre, "dass wir sehr, sehr nah dran sind, ihm alles Gute wünschen und dass wir dafür sorgen wollen, dass er so schnell wie möglich wieder zur Mannschaft stößt."

Frühe Auswechslung gegen Villarreal

Karetsas hatte am Dienstagabend beim 3:2 des BVB gegen den FC Villarreal in der Champions League früh vom Platz gemusst. Der 18-Jährige klagte über Kreislaufbeschwerden und wurde in der 27. Minute ausgewechselt. Karetsas wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstag (15:30 Uhr) empfängt Dortmund den SC Paderborn. Karetsas' Landsmann Giannis Konstantelias hatte bereits am ersten Ligaspieltag einen Kreuzbandriss erlitten und steht den Dortmundern lange nicht zur Verfügung.

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Quelle: SID