CL-Auftakt gegen Bodö/Glimt:Ruda: "Bayern ist der turmhohe Favorit"
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ZDF-Reporter Alexander Ruda im Mittagsmagazin über das Spiel des FC Bayern gegen das norwegische Team Bodö/Glimt.
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