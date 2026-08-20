An diesem Freitag startet die neue Saison im DFB-Pokal der Männer. Alles Wichtige zu den Terminen und Duellen der 1. Runde sowie den Neuerungen im Regelwerk.

Das müssen Sie zur neuen DFB-Pokal-Saison wissen

Die begehrte DFB-Pokal-Trophäe steht auf einem Podest. Quelle: IMAGO / Nico Herbertz

Mit der ersten Runde im DFB-Pokal der Männer nimmt die neue Pflichtspielsaison im deutschen Fußball traditionell so richtig Fahrt auf. Von Freitag an nehmen 64 Vereine aus dem Profi- und Amateurbereich erneut den Kampf um den Cup auf. Fragen und Antworten im Überblick:

An welchen Tagen wird gespielt?

30 der 32 Partien in der ersten Runde werden von Freitag bis Montag ausgetragen. Zum Auftakt am Freitag sowie am kommenden Montag finden jeweils drei Spiele um 18.00 Uhr statt, je eine weitere Begegnung steigt um 20.45 Uhr. Samstag und Sonntag wird jeweils um 13 Uhr (zwei Spiele), 15.30 Uhr (sechs Spiele) und 18 Uhr (drei Spiele) gespielt.

Abgeschlossen wird die erste Runde aber erst eineinhalb Wochen später. Da Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr) im Supercup gegeneinander antreten, steigen sie noch nicht in den Wettbewerb ein. Stattdessen sind die Partien der beiden Klubs in der Woche nach dem Bundesliga-Start für den 1. September (BVB bei HEBC Hamburg / 20.45 Uhr) und 2. September (Bayern beim VfL Osnabrück / 20.45 Uhr) angesetzt.

Auslosung 1. Hauptrunde : DFB-Pokal: Bayern-Frauen müssen in Gladbach ran Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Mönchengladbach antreten. Attraktive Lose gibt es für Berliner Klubs.

Welche Spiele laufen im Free-TV?

Sechs Partien der ersten Runde laufen im Free-TV. Den Auftakt macht am Freitag (20.45 Uhr) das ZDF mit dem Duell zwischen Hansa Rostock und dem VfB Stuttgart. RTL zeigt am Samstag (15.30 Uhr) die Begegnung von Zweitligist Hertha BSC bei Drittligist 1. FC Saarbrücken sowie am Montag (18 Uhr) das Gastspiel vom 1. FC Köln bei Drittliga-Aufsteiger Würzburger Kickers.

In der ARD läuft am Montag (20.45 Uhr) Schalkes Gastspiel beim Halleschen FC. Auch die Begegnungen von Borussia Dortmund beim Oberligisten HEBC Hamburg am 1. September (20.45 Uhr / RTL) sowie das Duell des FC Bayern München einen Tag später beim Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück (20.45 Uhr / ARD) sind frei empfangbar zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle DFB-Pokal-Spiele.

Auf welche Duelle dürfen sich die Fans besonders freuen?

Das wohl brisanteste Erstrunden-Duell steigt in Mannheim: Der SV Waldhof empfängt den ewigen Südwest-Rivalen 1. FC Kaiserslautern. Terrence Boyd trifft erstmals im Waldhof-Trikot auf seine alte Liebe, für die er sich nach dem Aufstieg 2022 sogar "Lautre" auf den Unterarm tätowieren ließ.

FCK-Coach Torsten Lieberknecht spielte einst für beide Vereine. Wegen der Rivalität gilt die Partie als Hochrisikospiel, entsprechend groß ist das Sicherheitsaufgebot.

Der 1. FC Kaiserslautern und der Karlsruher SC trennen sich in einem hitzigen Südwest-Derby torlos. FCK-Keeper Krahl rettet dem FCK den Punkt. 17.08.2026 | 5:38 min

Eine stimmungsvolle Kulisse ist auch beim Duell zwischen HEBC Hamburg und dem BVB garantiert. Der Oberligist weicht ins Volksparkstadion aus. Mehr als 30.000 Tickets sind schon verkauft. Attraktive Gegner warten auch auf die drei Pokaldebütanten: Der SC St. Tönis trifft in der Uerdinger Grotenburg auf Eintracht Frankfurt, Westfalia Rhynern im Preußenstadion auf Dynamo Dresden und der VfB Krieschow empfängt im heimischen Sportpark den FSV Mainz 05.

Welche Neuerungen gibt es im DFB-Pokal?

Der Videoassistent kommt im DFB-Pokal künftig bereits ab der zweiten Runde zum Einsatz, bislang war dies erst ab dem Achtelfinale der Fall. Zudem wird analog zur Bundesliga das sogenannte Multi-Ball-System eingeführt: Hierbei werfen die Ballkinder den Spielern die Bälle nicht mehr zu. Die Spieler holen sich die Bälle selbst von Ballstationen rund um das Spielfeld. Das soll den Spielfluss verbessern und Zeitspiel reduzieren.

Zudem setzt der DFB auf einen neuen Markenauftritt rund um den Wettbewerb. Der DFB-Pokal soll nach außen "laut, emotional und überraschend" sein, hieß es dazu vom Verband.

Wie ist der Weg ins Pokal-Finale?

Bis zum Jahresende stehen noch zwei weitere Pokal-Runden auf dem Programm. Am 27. und 28. Oktober folgt die 2. Runde, das Achtelfinale steigt am 1. und 2. Dezember.

Nach der Winterpause wird das Viertelfinale zweigeteilt (2./3. Februar und 9./10. Februar) ausgespielt, ehe im Halbfinale am 20. und 21. April die beiden Finalteilnehmer ermittelt werden. Das Endspiel steigt dann am 29. Mai 2027 im Berliner Olympiastadion.

Wann wird die nächste Runde ausgelost?

Die Duelle für die 2. Pokalrunde werden am 5. September ausgelost. Diese findet im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt und wird von der ARD übertragen (17.45 Uhr).

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa