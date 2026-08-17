DFB-Pokal: Bayern-Frauen müssen zum Auftakt in Gladbach ran

Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Mönchengladbach antreten. Attraktive Lose gibt es für Berliner Klubs.

Der Pokal im DFB-Pokal der Frauen Quelle: BEAUTIFUL SPORTS | Stephanie Wunderl

Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach antreten. Rekordsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das ergab die Auslosung am Montag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale gegen den VfL Wolfsburg setzten sich die Münchnerinnen klar durch. 14.05.2026 | 5:59 min

Revierderby zwischen Schalke und Essen

Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes sorgte in ihrer Rolle als Losfee außerdem für ein Revierderby zwischen Schalke 04 und der SGS Essen. Im Osten duelliert sich der 1. FC Magdeburg mit Union Berlin, im Norden spielen der SV Meppen und der Hamburger SV ein Achtelfinal-Ticket aus.

Hertha BSC trifft als Zweitliga-Aufsteiger auf den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Auch das Team vom FC Viktoria Berlin bekommt es in Bayer Leverkusen mit einem Erstligisten zu tun. Turbine Potsdam empfängt den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.

Die Duelle der 1. Hauptrunde im Überblick:



VfL Bochum - Werder Bremen

SF Blau-Gelb Marburg - RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Schalke 04 - SGS Essen

1. FC Magdeburg - Union Berlin

SV Eutingen - Carl Zeiss Jena

FC Ingolstadt - FSV Mainz 05

SG 99 Andernach - SC Freiburg

SC Sand - VfL Wolfsburg

SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim

SV Meppen - Hamburger SV

ATS Buntentor - 1. FC Nürnberg

Turbine Potsdam - VfB Stuttgart

Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt

Hertha BSC - 1. FC Köln

FC Viktoria Berlin - Bayer Leverkusen

Die Frauen des FC Bayern starten standesgemäß in die neue Saison. Mit einem 3:0 gegen den VfL Wolfsburg gewinnen sie den DFL-Supercup - zum dritten Mal in Serie. 15.08.2026 | 6:59 min

Die Spiele der ersten Hauptrunde werden zwischen dem 26. und 28. September ausgetragen. Das Achtelfinale ist auf den 31. Oktober bis 2. November datiert, das Viertelfinale für den 10. und 11. März 2027 terminiert.

Nach den Halbfinalspielen am 3. und 4. April 2027 findet das große DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am Pfingstmontag, 17. Mai 2027, statt.

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Quelle: dpa, SID