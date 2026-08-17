DFB-Pokal: Bayern-Frauen müssen zum Auftakt in Gladbach ran

Auslosung 1. Hauptrunde:DFB-Pokal: Bayern-Frauen müssen in Gladbach ran
|
Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Mönchengladbach antreten. Attraktive Lose gibt es für Berliner Klubs.
Die Titelverteidigerinnen von Bayern München müssen in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitligisten Borussia Mönchengladbach antreten. Rekordsieger VfL Wolfsburg gastiert beim zweimaligen Finalisten SC Sand. Das ergab die Auslosung am Montag in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).
Revierderby zwischen Schalke und Essen
Ex-Nationalspielerin Kerstin Garefrekes sorgte in ihrer Rolle als Losfee außerdem für ein Revierderby zwischen Schalke 04 und der SGS Essen. Im Osten duelliert sich der 1. FC Magdeburg mit Union Berlin, im Norden spielen der SV Meppen und der Hamburger SV ein Achtelfinal-Ticket aus.
Hertha BSC trifft als Zweitliga-Aufsteiger auf den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. Auch das Team vom FC Viktoria Berlin bekommt es in Bayer Leverkusen mit einem Erstligisten zu tun. Turbine Potsdam empfängt den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart.
Die Duelle der 1. Hauptrunde im Überblick:
VfL Bochum - Werder Bremen
SF Blau-Gelb Marburg - RB Leipzig
Borussia Mönchengladbach - Bayern München
Schalke 04 - SGS Essen
1. FC Magdeburg - Union Berlin
SV Eutingen - Carl Zeiss Jena
FC Ingolstadt - FSV Mainz 05
SG 99 Andernach - SC Freiburg
SC Sand - VfL Wolfsburg
SpVgg Greuther Fürth - TSG Hoffenheim
SV Meppen - Hamburger SV
ATS Buntentor - 1. FC Nürnberg
Turbine Potsdam - VfB Stuttgart
Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt
Hertha BSC - 1. FC Köln
FC Viktoria Berlin - Bayer Leverkusen
Die Spiele der ersten Hauptrunde werden zwischen dem 26. und 28. September ausgetragen. Das Achtelfinale ist auf den 31. Oktober bis 2. November datiert, das Viertelfinale für den 10. und 11. März 2027 terminiert.
Nach den Halbfinalspielen am 3. und 4. April 2027 findet das große DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am Pfingstmontag, 17. Mai 2027, statt.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Quelle: dpa, SID
Über das Thema berichtete ZDFsportstudio am 15.08.2026 um 21:52 Uhr in dem Beitrag "Bayern-Frauen schaffen Supercup-Hattrick".