RB Leipzig hat den Auftakt der Champions League vergeigt. Beim Königsklassen-Neuling Como 1907 aus Italien verlor das Team mit 1:4 (0:2).

Italiens Mannschaft der Stunde war für RB Leipzig eine Nummer zu groß. Bei Como 1907, derzeit Vierter der Serie A, kassiert der Bundesligist ein bitteres 1:4. 10.09.2026 | 2:58 min

RB Leipzig hat zum Beginn der Ligaphase der Champions League eine empfindliche Pleite kassiert. Bei Como 1907 verlor das Team von Trainer Martín Demichelis mit 1:4 (0:2).

Angesichts der schweren Auslosung mit unter anderem Real Madrid und den beiden Manchester-Klubs - City und United - wäre ein Erfolg in dieser Partie Pflicht gewesen. Zumal es für Como das erste internationale Spiel der Vereinsgeschichte war.

Innerhalb der letzten sieben Jahre haben sich die Norditaliener von einem Viertligisten zu einer Champions-League-Mannschaft entwickelt. Chefcoach Cesc Fàbregas führte Como letzte Saison auf Rang vier in der Serie

Die Highlights von unter anderem FC Bayern München - FK Bodö/Glimt, Como 1907 - RB Leipzig, Fenerbahce Istanbul - AS Rom. Ab 23:15 Uhr im Livestream. 10.09.2026

Como eiskalt gegen RB Leipzig

Vor 11.000 Zuschauern im Stadio Giuseppe Sinigaglia traf Martin Baturina in der 13. Minute, nachdem Maarten Vandevoordt kurz zuvor noch eine Doppelchance für Como vereitelt hatte. Der Kroate zog aus 15 Metern unhaltbar in die linke Ecke ab.

In der Folge tat sich Leipzig schwer, die Italiener unter Kontrolle zu bringen. Como wurde immer wieder aus dem Nichts gefährlich und stellte die Leipziger mit ihrer technisch starken Offensive vor viele Probleme.

Der griechische Stürmer Anastasios Douvikas erzielt gegen RB Leipzig das 2:0 für Como 1907. Quelle: IMAGO / Jonathan Moscrop

Leipzig hätte durchaus auch einen Treffer erzielen können, scheiterte aber an Comos Keeper Jean Butez oder an der eigenen Abschlussschwäche.

In der 38. Minute konterten die Hausherren dann eine Offensivaktion der Sachsen eiskalt: Anastasios Douvikas wurde an der Abseitsgrenze von Martin Baturina in die Tiefe geschickt. Vor dem RB-Keeper blieb der Stürmer cool und netzte in die linke Ecke ein.

Como erhöht, Leipzig gibt ein kleines Lebenszeichen

Nach der Pause reichte Como ein Umschaltmoment, in dem Baturina Assane Diao auf die Reise schickte. Der schnelle Spanier zog zum Tor und traf aus fast unmöglichem Winkel in die lange Ecke (54.). RB-Keeper Vandevoordt sah dabei nicht gut aus.

Tore, Glamour, "Dolce Vita": Como 1907 spielt aufregenden Fußball direkt am Ufer des Comer Sees. Der besondere Plan der Bosse führt den Klub in Rekordzeit in die Champions League. 10.09.2026 | 16:25 min

Und prompt antworteten die Gäste: Christopher Nkunku spielte parallel zum Sechzehner auf den Debütanten Andrija Maksimović, der aus 20 Metern wuchtig in die linke obere Ecke traf (58.). Jetzt waren die Sachsen wacher, ließen aber wie gegen Werder Bremen in der Bundesliga weiter an Kreativität vermissen.

Es fühlt sich echt kacke an grad. Alles in allem war das kein guter Auftritt von uns. „ Nationalspieler David Raum bei DAZN

Dann der Dolchstoß für die Sachsen: Nico Paz verzögerte auf der rechten Seite, die RB-Viererkette spekulierte vergeblich auf Abseits. Máximo Perrone startete im perfekten Moment und schob vor dem Leipziger Keeper ganz cool in die linke Ecke zum 4:1 ein (90.).

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Quelle: ZDF