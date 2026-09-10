1:4-Pleite gegen Como 1907:Königsklassen-Neuling besiegt RB Leipzig
RB Leipzig hat den Auftakt der Champions League vergeigt. Beim Königsklassen-Neuling Como 1907 aus Italien verlor das Team mit 1:4 (0:2).
RB Leipzig hat zum Beginn der Ligaphase der Champions League eine empfindliche Pleite kassiert. Bei Como 1907 verlor das Team von Trainer Martín Demichelis mit 1:4 (0:2).
Angesichts der schweren Auslosung mit unter anderem Real Madrid und den beiden Manchester-Klubs - City und United - wäre ein Erfolg in dieser Partie Pflicht gewesen. Zumal es für Como das erste internationale Spiel der Vereinsgeschichte war.
Innerhalb der letzten sieben Jahre haben sich die Norditaliener von einem Viertligisten zu einer Champions-League-Mannschaft entwickelt. Chefcoach Cesc Fàbregas führte Como letzte Saison auf Rang vier in der Serie
Como eiskalt gegen RB Leipzig
Vor 11.000 Zuschauern im Stadio Giuseppe Sinigaglia traf Martin Baturina in der 13. Minute, nachdem Maarten Vandevoordt kurz zuvor noch eine Doppelchance für Como vereitelt hatte. Der Kroate zog aus 15 Metern unhaltbar in die linke Ecke ab.
In der Folge tat sich Leipzig schwer, die Italiener unter Kontrolle zu bringen. Como wurde immer wieder aus dem Nichts gefährlich und stellte die Leipziger mit ihrer technisch starken Offensive vor viele Probleme.
Leipzig hätte durchaus auch einen Treffer erzielen können, scheiterte aber an Comos Keeper Jean Butez oder an der eigenen Abschlussschwäche.
In der 38. Minute konterten die Hausherren dann eine Offensivaktion der Sachsen eiskalt: Anastasios Douvikas wurde an der Abseitsgrenze von Martin Baturina in die Tiefe geschickt. Vor dem RB-Keeper blieb der Stürmer cool und netzte in die linke Ecke ein.
Como erhöht, Leipzig gibt ein kleines Lebenszeichen
Nach der Pause reichte Como ein Umschaltmoment, in dem Baturina Assane Diao auf die Reise schickte. Der schnelle Spanier zog zum Tor und traf aus fast unmöglichem Winkel in die lange Ecke (54.). RB-Keeper Vandevoordt sah dabei nicht gut aus.
Und prompt antworteten die Gäste: Christopher Nkunku spielte parallel zum Sechzehner auf den Debütanten Andrija Maksimović, der aus 20 Metern wuchtig in die linke obere Ecke traf (58.). Jetzt waren die Sachsen wacher, ließen aber wie gegen Werder Bremen in der Bundesliga weiter an Kreativität vermissen.
Dann der Dolchstoß für die Sachsen: Nico Paz verzögerte auf der rechten Seite, die RB-Viererkette spekulierte vergeblich auf Abseits. Máximo Perrone startete im perfekten Moment und schob vor dem Leipziger Keeper ganz cool in die linke Ecke zum 4:1 ein (90.).