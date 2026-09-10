Überraschung bei Basketball-WM:DBB-Frauen erstmals im Halbfinale
Die Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat überraschend das Viertelfinale gegen Belgien mit 93:74 gewonnen. Damit stehen die DBB-Frauen erstmals in einem WM-Halbfinale.
Die deutschen Basketballerinnen haben bei der Heim-WM Belgien entzaubert und greifen nach einer Medaille. Bei der ersten Viertelfinalteilnahme der Geschichte setzte sich das Team von Bundestrainer Olaf Lange gegen den Europameister in der Berliner Uber Arena mit 93:74 (42:35) durch und fordert im Halbfinale Frankreich.
Nach drei Siegen in Serie legte die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gegen den Weltranglistenfünften nach und hat nun Chancen auf Edelmetall. Gibt es im Duell mit dem Olympiazweiten Frankreich am Samstag (16:30 Uhr) eine Niederlage, geht es am Sonntag um Bronze.
Beste Werferin der DBB-Frauen war Leonie Fiebich
Beste Werferinnen der Lange-Schützlinge gegen den EM-Gold-Gewinner von 2023 und 2025 waren Leonie Fiebich (17 Punkte) und Nyara Sabally (16). Belgiens Topstar Emma Meesseman kam auf 29 Punkte.
Zu Beginn des zweiten Abschnitts spielte sich die DBB-Auswahl kurze Zeit in einen kleinen Rausch und zog auf 13 Punkte davon (34:21). Die Zuschauer in der Uber Arena standen vor Begeisterung, auch Nowitzki jubelte in der ersten Reihe mit.
Belgien wirkte sichtlich überrascht vom starken deutschen Auftreten. Der Europameister fand kein Mittel gegen das furiose deutsche Team. Fiebich und Co. setzen sich zwischenzeitlich sogar auf 18 Punkte ab und gingen mit einem 15-Punkte-Vorsprung ins Schlussviertel.
Nach der Auftaktniederlage gegen Spanien (53:83) hatte das DBB-Team durch klare Siege über Japan (74:58) und Mali (83:58) als Tabellenzweiter die Qualifikationsrunde für das Viertelfinale erreicht. Es gelang ein weiterer ungefährdeter Sieg über Südkorea (94:56) und damit der erstmalige Einzug ins Viertelfinale.
Für die deutschen Basketballerinnen ist es schon jetzt der größte Erfolg überhaupt. Vor einigen Jahren war das Team international zweitklassig, nun ist es in der Weltspitze angekommen.
Und das, obwohl in Satou Sabally die beste Spielerin fehlt und es nach einer holprigen Vorbereitung zum WM-Start eine Niederlage mit 30 Punkten Differenz gegen Spanien gegeben hatte. Doch danach folgten drei klare Siege gegen Japan, Mali und Südkorea - und nun der unerwartete Coup gegen Belgien.
Größter Erfolg der deutschen Basketballerinnen
Der Sprung ins Halbfinale ist der bislang größte WM-Erfolg einer Frauen-Mannschaft aus der Bundesrepublik. 1998 war bei der WM-Premiere (ebenfalls in Deutschland) die Qualifikation für die damals ausgespielte Zwischenrunde gelungen, mit dem Viertelfinaleinzug wurde es nichts. Die DDR-Auswahl hatte 1967 bei ihrer einzigen Teilnahme den vierten Platz belegt.
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