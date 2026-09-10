Champions League: So will Como globale Lifestyle-Marke werden

Como 1907 hat sich in kürzester Zeit zu einem der spannendsten Klubs Europas gemausert - mit aufregendem Fußball und einer außergewöhnlichen Marketingstrategie.

Tore, Glamour, "Dolce Vita": Como 1907 spielt aufregenden Fußball direkt am Ufer des Comer Sees. Der besondere Plan der Bosse führt den Klub in Rekordzeit in die Champions League. 10.09.2026 | 16:25 min

Ein Stadion mit gerade einmal 12.000 Plätzen, eine Stadt mit 83.000 Einwohnern - bei vielen ambitionierten Profiklubs würde man wohl von Standortnachteilen sprechen. Nicht so bei Como 1907, das sich als Vierter der italienischen Serie A erstmals für die Champions League qualifiziert hat.

Einzigartiger Standort am Comer See

Im Gegenteil: Der Klub macht seinen einzigartigen Standort am Comer See zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Er verbindet das Dolce-Vita-Image, die Reichen und Hollywoodstars, die dort Urlaub machen, mit der lokalen Fußballkultur. Eine Verbindung, die sich hervorragend vermarkten lässt.

Wir wollen eine Marke schaffen wie Disney. „ Mirwan Suwarso, Präsident von Como 1907

"Der See als Anziehungspunkt für Millionen von Touristen Jahr für Jahr - ähnlich wie sich bei Disney alles um Micky Maus und Co. dreht", erklärt Moderator Janosch Barho im sportstudio-Bolzplatz diesen Ansatz.

Der Star ist der See: Die Lage des Stadions direkt am Ufer des Comer Sees steht im Zentrum der Marketingstrategie von Como 1907. Quelle: dpa Picture-Alliance

Como 1907 inszeniert sich selbst

Die indonesischen Besitzer von Como 1907 stellen nach Ansicht des freien Journalisten und Como-Kenners Henning Eberhardt einen Sonderfall im europäischen Fußball dar, indem sie ihre bereits vorhandene Entertainment-Firma "jetzt eben um das Thema Como erweitern".

Da wurde sehr früh viel Wert auf Storytelling, auf Inszenierung gelegt. „ Henning Eberhardt, Journalist und Como-Experte

Fußball zwischen Hollywoodstars und Fashion

Neben den Spielern bieten auch Promis wie Hugh Grant oder George Clooney, die sich allesamt schon auf der Tribüne des Stadions Giuseppe Sinigaglia tummelten, Stoff für Geschichten.

Auch "wenn man das Beispiel Mode nimmt, die ganzen Modelinien auch fernab der Trikots, dann ist das etwas, was wir so etwa in der Premier League nicht finden, was aber zu dem Standort passt", sagt Sportmarketing-Professor Sascha Schmidt im Bolzplatz.

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Auch einheimische Fans sollen mitgenommen werden

Noch mehr Promis aus Hollywood und andere zahlungskräftige Gäste will der Verein mit neuen High-End-Angeboten im Gästebereich anlocken. Zeitgleich tut das Präsidium einiges, um nicht die Einwohner Comos und alteingesessene Fans zu verlieren.

Zum ersten Spiel in der Königsklasse gegen RB Leipzig überlassen die Bosse ihre Sitzplätze altgedienten Fans, die jahrzehntelang auf so eine Partie warten mussten. Es gibt Kooperationen mit lokalen Brauereien und Spenden an soziale Projekte.

Trainer Fàbregas ist das sportliche Gesicht

Damit der ganze Plan überhaupt aufgehen kann, braucht es natürlich eine erfolgreiche Mannschaft auf dem Platz. Dafür haben sich die Besitzer mit Trainer Cesc Fàbregas und den beiden französischen Ex-Nationalspielern Thierry Henry und Raphael Varane als Anteilseigner und Berater hohe Fachkompetenz ins Haus geholt.

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Fàbregas, selbst als Spieler mit Spanien Welt- und Europameister, lässt einen Fußball spielen, der perfekt zum Marketingansatz passt. "Der ist von Offensivpower geprägt", sagt Eberhardt. "Der ist so aufgestellt, dass das Publikum entertaint wird, im wahrsten Sinne des Wortes."

Como hat auch Geld für teure Transfers

Auch am Geld für Transfers mangelt es bei Como 1907 nicht. Seit dem Wiederaufstieg ins Oberhaus hat der Verein das größte Transferdefizit der Serie A. Verpflichtet wurden dafür unter anderem Mittelfeldstar Nico Paz, Innenverteidiger Trevoh Chalobah oder Stürmer Álvaro Morata (inzwischen verliehen an CD Leganés).

Mit Marc Oliver Kempf steht auch ein Deutscher im Como-Kader und freut sich auf die anstehenden Partien auf Europas größter Fußballbühne. "Ich glaube, ich hatte noch nie so eine Freude von innen heraus, wenn es um Fußball ging", sagt Kempf im Bolzplatz. "Das war schon sehr, sehr, sehr besonders für mich."

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Como 1907 verfolgt mit seinem Ansatz eine langfristige Strategie, trotzdem bleibt die Gefahr, die Einwohner am Comer See auch verlieren zu können. "Dass die Menschen zu Statisten in ihrem eigenen Film werden", wie Journalist und Como-Kenner Eberhardt es ausdrückt.