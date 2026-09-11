Souveräner Sieg gegen Lettland: Volleyballer gewinnen auch zweites EM-Spiel

Die deutschen Volleyballer haben ihren starken Start bei den EM bestätigt. Die DVV-Männer gewinnen auch ihr zweites Spiel.

Erik Rohrs (l.) und Cheftrainer Massimo Botti jubeln: Die deutschen Volleballer sind bei der EM auf Kurs. Quelle: Simion Sebastian Tataru/AFP

Die deutschen Volleyballer haben ihren starken Start bei den Europameisterschaften bestätigt. Im zweiten Spiel der Gruppenphase setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Massimo Botti am Freitag nach einer souveränen Leistung mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:16) im rumänischen Cluj-Napoca gegen Außenseiter Lettland durch. Bereits zum Auftakt am Vortag hatte die DVV-Auswahl mit 3:1 gegen die Türkei gewonnen.

Die deutschen Volleyball-Männer sind mit einem Sieg in die EM gestartet. Gegen die Türkei gewann das Team von Massimo Botti mit 3:1. 11.09.2026 | 0:47 min

"Wir sind gut gestartet, aber Lettland hat mit viel Leidenschaft und Emotion gespielt", sagte Außenangreifer Tobias Brand: "Für uns war es deshalb wichtig, ruhig und geduldig zu bleiben. Wir haben Druck gemacht und konnten die Sätze mit der Zeit für uns entscheiden."

Natürlich müssen wir noch einen Schritt weitergehen, aber wir sind auf einem guten Weg. „ Nationalspieler Tobias Brand

Mittelblocker Anton Brehme war mit 11 Punkten im Duell mit den Letten, in der Weltrangliste nur auf Platz 46, bester Scorer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV). Vor große Herausforderungen wurde die Botti-Mannschaft von dem Underdog jedoch nicht gestellt.

DVV-Team auch noch Olympiasieger Frankreich gefordert

Auf dem Weg ins anvisierte Achtelfinale wartet in der Gruppe D am Samstag (19.00 Uhr) Gastgeber Rumänien auf das Team um Kapitän Jan Zimmermann, das bei der EM auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss. Die ersten vier Mannschaften qualifizieren sich für die K.o.-Phase, zunächst geht es in der Gruppe auch noch gegen Olympiasieger Frankreich und die Schweiz.

Die deutschen Volleyballer gehen ohne ihren verletzten Führungsspieler Georg Grozer in die EM. Das Turnier findet in Rumänien, Finnland, Bulgarien und Italien statt. 10.09.2026 | 0:50 min

Bei der Europameisterschaft, die in Italien, Bulgarien, Finnland und Rumänien ausgetragen wird, geht es neben den Medaillen auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028. Der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.

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Quelle: SID