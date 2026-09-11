Tennis - US Open: Pütz: "Aufschlagspiele Schlüssel zum Sieg"

Nach ihrem Sieg im Halbfinale bei den US Open sind Kevin Krawietz und Tim Pütz zufrieden mit ihrer Leistung. Ein Sieg fehlt noch zum ersten gemeinsamen Major-Titel.

Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen bei den US Open nach ihrem ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das deutsche Davis-Cup-Doppel gewann auch sein Halbfinale gegen Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) mit 6:3, 6:4 und zog zum zweiten Mal ins Finale von New York ein. 2024 hatten Krawietz und Pütz dort das Endspiel in zwei Sätzen verloren.

Krawietz/Pütz jetzt gegen Harrison/Skupski

Am Samstag geht es im riesigen Arthur Ashe Stadium gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) um den Titel.

"Wir sind überglücklich, dass wir hier wieder im Finale stehen. Danke, dass ihr alle gekommen seid und für diese Atmosphäre gesorgt habt", sagte Pütz auf dem Court. Krawietz fügte an: "Wir fühlen uns natürlich super und freuen uns auf unser zweites Finale nach 2024. Wir werden uns vorbereiten und es genießen."