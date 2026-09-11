Champions League: Musialas Glücksmomente und Bayerns Botschaft

Nach dem gelungenen Startelf-Comeback spricht Musiala über seine Freude und Perspektive. Trainer Kompany erwartet vom Offensivspieler und dem gesamten Team weitere Fortschritte.

Jamal Musiala brachte die Bayern gegen Bodø/Glimt in Führung. Quelle: ddp

Eine der Szenen des Abends trug sich nach einer guten Stunde zu, als Jamal Musiala nach seinem gelungenen Startelf-Comeback ausgewechselt wurde und mit Vincent Kompany um die Wette strahlte. Lächelnd klatschte der Offensivspieler des FC Bayern mit seinem Trainer ab. Ein ähnliches Bild zeigte sich kurz nach dem Abpfiff, als Musiala fröhlich plaudernd mit Joshua Kimmich Arm in Arm über den Rasen lief.

Es ließen sich am Donnerstag einige Momente der Freude bei Musiala beobachten, und zumindest für den 23-Jährigen war das nach seinen Zusammenbrüchen in der Saisonvorbereitung die wichtigste Nachricht des Münchner 5:0 (0:0)-Auftaktsieges in der Champions League gegen FK Bodø/Glimt.

Dass Musiala den erst am Ende deutlichen Erfolg mit seinem Rechtsschuss zum 1:0 maßgeblich auf den Weg gebracht hatte, bescherte ihm einen weiteren großen Glücksmoment an einem Abend voller Freude für ihn, wie er später am DAZN-Mikrofon erzählte.

Das Gefühl, was ich heute gehabt habe, ist ein Gefühl, was ich für eine Weile nicht gehabt habe. Ich bin glücklich. „ Jamal Musiala, Bayern-Offensivspieler

Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League bei sportstudio.de.

ZDF-Reporter Alexander Ruda im Mittagsmagazin über das Spiel des FC Bayern gegen das norwegische Team Bodö/Glimt. 10.09.2026 | 2:36 min

Musiala hat Medikation angepasst

Es war dem deutschen Nationalspieler anzumerken, dass langsam eine Last von ihm abfällt, die ihn zuletzt beschwert hatte. Wegen einer neurologischen Dysfunktion und den daraus resultierenden Absencen hatte Musiala vor wenigen Wochen in den Testspielen gegen RB Leipzig und beim 1. FC Heidenheim zwei Zusammenbrüche erlitten.

Danach hatte er seine Erkrankung öffentlich gemacht, die ihn schon seit mehr als einem Jahr begleitet. Zuletzt war die reduzierte Medikation wieder angepasst worden. Nun scheint Musiala wieder so eingestellt zu sein, dass das Risiko von Anfällen deutlich geringer ist.

Wie geht es weiter für Jamal Musiala? Er und der FC Bayern, so heißt es, gehen fest davon aus, dass er auf höchstem Niveau weiterspielen kann. 19.08.2026 | 1:30 min

Musiala setzt Akzente - und Kane freut sich

Am Samstag im Bundesligaspiel beim FC Schalke war er erstmals wieder eingewechselt worden. Nun stand er erstmals wieder in der Startelf. Schon in der ersten Halbzeit hatte Musiala Akzente gesetzt, ehe er kurz nach dem Seitenwechsel aus der Drehung ins lange Eck traf.

Ich freue mich sehr für ihn. Er hatte eine harte Zeit. Es ist gut, das Lächeln auf seinem Gesicht zu sehen. „ Harry Kane, Bayern-Stürmer

Harry Kane berichtete von Musialas starken Trainingsleistungen und befand: "Er kann sehr stolz auf sich sein."

Der Fall Musiala ist auch Thema bei der Verleihung des Goldenen Schuhs an Bayern-Torjäger Harry Kane. So sagte Kane zu Musiala: "Er ist unser Mitspieler und Freund, wir leiden mit ihm." 20.08.2026 | 2:01 min

Musiala will weniger Beachtung für seine Krankheit

Auch Kompany brachte seine Freude über Musialas Fortschritte zum Ausdruck. "Für Jamal ist es natürlich super", sagte der Trainer, "es ist gut für ihn, dass er jetzt dieses Tor hat und die 60 Minuten."

Welch komplizierte Zeit hinter Musiala liegt, klang auch an, als er sich für die Unterstützung des Vereins, des Trainers und der Mitspieler bedankte. "Das hat mir richtig geholfen", sagte er. Zugleich möchte Musiala nicht mehr wegen seiner Erkrankung Beachtung finden, sondern wegen seiner Leistung.

Im Testspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim (4:2) ist FC-Bayern-Profi Jamal Musiala wie schon im Spiel gegen RB Leipzig zusammengebrochen. Kurz danach erklärt er sich bei Instagram. 19.08.2026 | 1:34 min

Champions League: Auch Davies und Olise treffen

"Ich will jetzt einfach Schritt für Schritt wieder mit dem leichten Gefühl auf den Platz, mit Freude und Spaß auf mein Level wieder kommen", sagte er, "ich weiß, da sind noch Schritte nach oben zu gehen." Aber er freue sich darauf.

Der Spaß mit der Mannschaft auf dem Platz ist das beste Gefühl. „ Jamal Musiala

Zum Gesamtbild des Spiels gehörte auch, dass die Bayern erst spät eine Botschaft an die Konkurrenz in Europa senden konnten. Nach Musiala hatten Kane und Alphonso Davies erhöht, ehe Michael Olise noch zweimal traf.

Bayern-Spieler Jamal Musiala leidet an einer neurologischen Dysfunktion. Nach eigenen Angaben führt diese zu "temporär kurz auftretenden, aber gut behandelbaren Absencen." 18.08.2026 | 0:25 min

Ausrufezeichen von Barcelona und Paris

Trotz des deutlichen Ergebnisses war den Bayern eher kein solch beeindruckendes Ausrufezeichen gelungen wie dem FC Barcelona beim 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam und dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain beim 6:1 gegen Slovan Bratislava. Kompany fühlte sich zunächst ans 0:0 beim FC Schalke erinnert.

Er hofft nun auf weitere Fortschritte, bei Musiala und der gesamten Mannschaft. "Von der Energie strahlen wir etwas Positives aus", sagte Kompany, bei der Qualität und den Details aber "ist noch Luft nach oben".

Sport : Champions League - 2026/27 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen. Am ersten Spieltag auch donnerstags ab 23 Uhr.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.