Champions League-Remis gegen AS Rom:Fenerbahce-Trainer erklärt Rücktritt - Präsident sagt Nein
Wegen eines Flaschenwurfs an seinen Kopf legt Fenerbahce-Trainer Ismael Kartal nach dem Spiel gegen AS Rom überraschend sein Amt nieder. Präsident Aziz Yildirim widerspricht.
Fenerbahçe-Trainer Ismail Kartal hat unmittelbar nach dem Champions-League-Auftakt seiner Mannschaft überraschend seinen Rücktritt erklärt. Auf der Pressekonferenz nach dem 1:1 (0:1) gegen die AS Rom soll der Istanbuler Coach laut übereinstimmenden Medienberichten gesagt haben, dass er von seiner Position zurücktrete. "Ich habe diese Entscheidung getroffen, um den Weg für meinen Club freizumachen", wird Kartal unter anderem zitiert.
Fenerbahçe-Präsident Aziz Yildirim widersprach seinem Trainer und kündigte an, dass Kartal weitermachen solle.
Flaschenwurf auf Kartal bei Duell gegen AS Rom
Grund für Kartals spontane Handlung soll laut Yildirim der Wurf einer Flasche an seinen Kopf gewesen sein. Auch der Club reagierte mit einem Statement und teilte mit, dass der Flaschenwerfer mit einem Stadionverbot belegt wurde.
Es wäre nicht das erste Mal, dass Kartal als Fenerbahce-Trainer ginge: Seine aktuelle Amtszeit ist bereits seine vierte bei dem Istanbuler Klub.
Dabei war die Leistung seines Teams gar nicht schlecht, Fenerbahçe hatte beim ersten Königsklassen-Auftritt nach 18 Jahren sogar die besseren Chancen. Aber am Ende blieb es bei den Toren von Bryan Cristante (39. Minute) für die Roma und Archie Brown (48.) für die Türken