Halbfinale US-Open:Zverev vor dem nächsten großen Coup in New York
Nur noch ein Sieg trennt Alexander Zverev vom US-Open-Finale. Gegen Karen Chatschanow geht der Hamburger als Favorit ins Halbfinale von New York.
Alexander Zverev steht bei den US Open vor dem nächsten großen Schritt: Der 29-Jährige trifft am Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit im Halbfinale auf Karen Chatschanow. Als Nummer eins des Turniers geht der Hamburger favorisiert in das Duell.
Im Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zeigte Zverev, warum er in New York zu den heißesten Titelkandidaten gehört. Er hielt dem Druck stand, setzte sich durch und löste damit sein Ticket für die Runde der letzten Vier.
Zum ersten Mal eine Tag-Sessioen
Neu ist für Zverev diesmal die Tageszeit: Nach fünf Auftritten in den Abend-Sessions muss er erstmals um 15 Uhr Ortszeit auf den Platz im Arthur Ashe Stadium.
Zumindest gute Erinnerungen hat Zverev an Chatschanow: Im olympischen Endspiel 2021 in Zokio hat der Hamburger glatt in zwei Sätzen gewonnen und sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt.
Für Zverev ist es die nächste Chance auf den Titel, der ihm in New York bislang fehlt. Einmal stand er bereits im Endspiel, verlor dort aber trotz einer 2:0-Satzführung gegen Dominic Thiem. Gewinnt er nun gegen Chatschanow, wartet im Finale entweder Ben Shelton oder Frances Tiafoe.