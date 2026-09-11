Nur noch ein Sieg trennt Alexander Zverev vom US-Open-Finale. Gegen Karen Chatschanow geht der Hamburger als Favorit ins Halbfinale von New York.

Zverev vor dem nächsten großen Coup in New York

Auf dem Weg zum nächsten Titel? Alexander Zverev in New York. Quelle: Frank Franklin II / AP

Alexander Zverev steht bei den US Open vor dem nächsten großen Schritt: Der 29-Jährige trifft am Freitag um 21 Uhr deutscher Zeit im Halbfinale auf Karen Chatschanow. Als Nummer eins des Turniers geht der Hamburger favorisiert in das Duell.

Im Viertelfinale gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zeigte Zverev, warum er in New York zu den heißesten Titelkandidaten gehört. Er hielt dem Druck stand, setzte sich durch und löste damit sein Ticket für die Runde der letzten Vier.

Nach seinem souveränen Halbfinaleinzug bei den US Open stimmt Alexander Zverev auch kritische Töne an. Zudem spricht er über den Spielzeiten-Wechsel und seinen Halbfinal-Gegner. 10.09.2026 | 1:12 min

Zum ersten Mal eine Tag-Sessioen

Neu ist für Zverev diesmal die Tageszeit: Nach fünf Auftritten in den Abend-Sessions muss er erstmals um 15 Uhr Ortszeit auf den Platz im Arthur Ashe Stadium.

Zumindest gute Erinnerungen hat Zverev an Chatschanow: Im olympischen Endspiel 2021 in Zokio hat der Hamburger glatt in zwei Sätzen gewonnen und sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel gekürt.

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos. 11.09.2026 | 1:46 min

Für Zverev ist es die nächste Chance auf den Titel, der ihm in New York bislang fehlt. Einmal stand er bereits im Endspiel, verlor dort aber trotz einer 2:0-Satzführung gegen Dominic Thiem. Gewinnt er nun gegen Chatschanow, wartet im Finale entweder Ben Shelton oder Frances Tiafoe.

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Quelle: ZDF, dpa, SID