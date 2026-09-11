Corona-Spiele von Tokio:Zverev schreibt Geschichte und holt Gold für Deutschland
|
Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos.
Mehr News aus dem Sport
Champions League-Remis gegen AS Rom :Fenerbahce-Trainer erklärt Rücktritt - Präsident sagt Nein
mit Video2:59
FAQ
Mit Bayern, BVB, VfB und Leipzig :Alles Wichtige zur Champions-League-Saison 2026/27
mit Video16:23
Champions League gegen Bodö/Glimt :Forsche Ansagen: FC Bayern fühlt sich reif für den Titel
mit Video16:23
Nach Kreislaufproblemen bei BVB-Profi :Noch keine Klarheit: Weitere Untersuchungen bei Karetsas
mit Video2:57