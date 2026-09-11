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Tokio 2021: Zverev gewinnt Olympia-Gold und schreibt Geschichte

Corona-Spiele von Tokio:Zverev schreibt Geschichte und holt Gold für Deutschland

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Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio, am 01.08.2021.

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos.

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Olympische SommerspieleAlexander Zverev

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