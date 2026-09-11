Corona-Spiele von Tokio : Zverev schreibt Geschichte und holt Gold für Deutschland

11.09.2026 | 11:13 |

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos.