Das Sport-Wochenende: US Open, Basketball-WM und Bundesliga

New York, Berlin, Gelsenkirchen: Wir blicken am Wochenende zu den US Open, zur Basketball-WM der Frauen - und wir schauen uns den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 genauer an.

Aufschlag um 21 Uhr an diesem Freitag: Alexander Zverev, hier im Viertelfinale gegen Botic van de Zandschulp. Quelle: AP Photo/Frank Franklin II

Liebe Sport-Fans,

das Wochenende hat gerade begonnen, und schon steht das - aus deutscher Sicht - erste Highlight an: Alexander Zverev geht nachher um 21 Uhr (MESZ) ins Halbfinale der US Open.

Mit seinem Gegner, dem Weltranglisten-50. Karen Chatschanow, hat er schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht: Den Sieg im Olympia-Finale 2021. Vergleichsweise locker mit 6:3, 6:1 gewann Zverev damals in Tokio - was den Russen derart wurmte, dass er seinen Schläger zertrümmerte.

Zverev - Chatschanow: So lief's vor fünf Jahren:

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos. 11.09.2026 | 1:46 min

Ob im heutigen Halbfinale der US Open wieder Schläger zertrümmert werden und wer überhaupt gewonnen hat, erfahrt Ihr dann von uns auf ZDFheute. Auch spannend wird es für unser deutsches Dauer-Doppel: Kevin Krawietz und Tim Pütz. Am Samstag geht es im riesigen Arthur Ashe Stadium gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) um den Titel.

Nächster Coup der deutschen Basketball-Frauen?

Das aktuelle sportstudio am Samstagabend mit Moderator Sven Voss blickt auch auf das WM-Halbfinale der deutschen Basketball-Frauen. Die haben im Viertelfinale den Europameister Belgien mit 93:74 förmlich überrannt und wollen nun am Samstag, 16:30 Uhr, im Halbfinale gegen den Olympiazweiten Frankreich den nächsten Coup landen.

Die Stimmen nach dem furiosen Sieg im Viertelfinale:

Die deutschen Basketballerinnen erreichen erstmals ein WM-Halbfinale. Nach dem überraschenden Sieg gegen Belgien sind Nyara Sabally, Olaf Lange und Frieda Bühner im Interview. 10.09.2026 | 0:26 min

Bei einem Sieg ginge es ins Finale (Sonntag, 20.30 Uhr), bei einer Niederlage bliebe der Kampf um Bronze (Sonntag, 16.30 Uhr) für die DBB-Frauen.

Trainer des Bayern-Schrecks ist Gast im sportstudio

Funfact: das aktuelle sportstudio wird in der Sendung am Samstag einen lupenreinen Hattrick hinlegen: Mit Miron Muslić ist zum dritten Mal in Folge der Trainer eines Bundesliga-Aufsteigers Studiogast. Der Coach des FC Schalke 04 (zuletzt 0:0 gegen die Bayern) folgt auf seinen Paderborner Kollegen Ralf Kettemann (Sendung vom 29. August) und Vincent Wagner von der SV Elversberg (Sendung vom 5. September).

Das aktuelle sportstudio kommt am Samstag mit den ersten Free-TV-Bildern vom Bundesliga-Top-Spiel 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen ab 22.30 Uhr im Livestream und ab 23 Uhr im TV.

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Spieltags-Highlight im Saarland

Die Mannschaft der Stunde kann sich freuen: Ihr Trainer, Vincent Wagner, wird doch nicht für das Duell mit dem FC Bayern München gesperrt. So ist für Sonntag ab 17:30 Uhr alles angerichtet und das Saarland-Highlight wird den dritten Spieltag beschließen.

Highlight-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga und der Frauen-Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Warum es RB Leipzig so heftig erwischt hat

Ihr wundert Euch, wie ein gestandener Bundesligist gegen einen Serie-A-Newcomer im 12.000-Zuschauer-Stadion untergehen kann? Wie etwa RB Leipzig beim 1:4 gegen Como 1907? Dann guckt den aktuellen Bolzplatz, der sich im Detail mit dem italienischen Verein beschfätigt:

Tore, Glamour, "Dolce Vita": Como 1907 spielt aufregenden Fußball direkt am Ufer des Comer Sees. Der besondere Plan der Bosse führt den Klub in Rekordzeit in die Champions League. 10.09.2026 | 16:25 min

Aufgepasst: Preisgekrönte sportstudio-Doku

Dann machen wir noch Lust auf eine Doku, die gerade erst den deutschen Fernsehpreis gewonnen hat:

... und verabschieden uns mit einem Tipp: Angeberwissen für Euer nächstes Sport-Gespräch:

Mit seinem Sieg im Viertelfinale ist Zverev an der deutschen Tennis-Ikone Boris Becker vorbeigezogen und hält nun den deutschen Rekord mit 23 Siegen bei Grand Slams (Stand 11.September 2026). Quelle: ZDF

Sportliche Grüße,

die ZDFsportstudio-Redaktion

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