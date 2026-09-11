ZDFsportstudio Update:Das Sport-Wochenende: US Open, Basketball-WM und Bundesliga
New York, Berlin, Gelsenkirchen: Wir blicken am Wochenende zu den US Open, zur Basketball-WM der Frauen - und wir schauen uns den Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 genauer an.
Liebe Sport-Fans,
das Wochenende hat gerade begonnen, und schon steht das - aus deutscher Sicht - erste Highlight an: Alexander Zverev geht nachher um 21 Uhr (MESZ) ins Halbfinale der US Open.
Mit seinem Gegner, dem Weltranglisten-50. Karen Chatschanow, hat er schon mal sehr gute Erfahrungen gemacht: Den Sieg im Olympia-Finale 2021. Vergleichsweise locker mit 6:3, 6:1 gewann Zverev damals in Tokio - was den Russen derart wurmte, dass er seinen Schläger zertrümmerte.
Zverev - Chatschanow: So lief's vor fünf Jahren:
Ob im heutigen Halbfinale der US Open wieder Schläger zertrümmert werden und wer überhaupt gewonnen hat, erfahrt Ihr dann von uns auf ZDFheute. Auch spannend wird es für unser deutsches Dauer-Doppel: Kevin Krawietz und Tim Pütz. Am Samstag geht es im riesigen Arthur Ashe Stadium gegen Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien) um den Titel.
Nächster Coup der deutschen Basketball-Frauen?
Das aktuelle sportstudio am Samstagabend mit Moderator Sven Voss blickt auch auf das WM-Halbfinale der deutschen Basketball-Frauen. Die haben im Viertelfinale den Europameister Belgien mit 93:74 förmlich überrannt und wollen nun am Samstag, 16:30 Uhr, im Halbfinale gegen den Olympiazweiten Frankreich den nächsten Coup landen.
Die Stimmen nach dem furiosen Sieg im Viertelfinale:
Bei einem Sieg ginge es ins Finale (Sonntag, 20.30 Uhr), bei einer Niederlage bliebe der Kampf um Bronze (Sonntag, 16.30 Uhr) für die DBB-Frauen.
Trainer des Bayern-Schrecks ist Gast im sportstudio
Funfact: das aktuelle sportstudio wird in der Sendung am Samstag einen lupenreinen Hattrick hinlegen: Mit Miron Muslić ist zum dritten Mal in Folge der Trainer eines Bundesliga-Aufsteigers Studiogast. Der Coach des FC Schalke 04 (zuletzt 0:0 gegen die Bayern) folgt auf seinen Paderborner Kollegen Ralf Kettemann (Sendung vom 29. August) und Vincent Wagner von der SV Elversberg (Sendung vom 5. September).
Das aktuelle sportstudio kommt am Samstag mit den ersten Free-TV-Bildern vom Bundesliga-Top-Spiel 1. FC Köln gegen SV Werder Bremen ab 22.30 Uhr im Livestream und ab 23 Uhr im TV.
Spieltags-Highlight im Saarland
Die Mannschaft der Stunde kann sich freuen: Ihr Trainer, Vincent Wagner, wird doch nicht für das Duell mit dem FC Bayern München gesperrt. So ist für Sonntag ab 17:30 Uhr alles angerichtet und das Saarland-Highlight wird den dritten Spieltag beschließen.
Highlight-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga und der Frauen-Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.
Warum es RB Leipzig so heftig erwischt hat
Ihr wundert Euch, wie ein gestandener Bundesligist gegen einen Serie-A-Newcomer im 12.000-Zuschauer-Stadion untergehen kann? Wie etwa RB Leipzig beim 1:4 gegen Como 1907? Dann guckt den aktuellen Bolzplatz, der sich im Detail mit dem italienischen Verein beschfätigt:
Aufgepasst: Preisgekrönte sportstudio-Doku
Dann machen wir noch Lust auf eine Doku, die gerade erst den deutschen Fernsehpreis gewonnen hat:
... und verabschieden uns mit einem Tipp: Angeberwissen für Euer nächstes Sport-Gespräch:
Sportliche Grüße,
die ZDFsportstudio-Redaktion
p.s.: Sport-News gibt es im ZDF in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen Whats-App-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.