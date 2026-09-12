Tennis - US Open: Krawietz und Pütz verlieren Doppel-Finale

Kevin Krawietz und Tim Pütz standen zum zweiten Mal im Doppel-Finale der US Open. Doch gegen Christian Harrison/Neal Skupski klappte es nicht mit dem Titel-Triumph.

Kevin Krawietz und Tim Pütz mit dem Pokal in New York. Quelle: Kirsty Wigglesworth / dpa

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben das Doppel-Finale der US Open verloren. Das deutsche Davis-Cup-Duo unterlag Endspiel im Arthur Ashe Stadium von New York gegen Christian Harrison aus den USA und den Briten Neal Skupski mit 4:6, 6:7 (6:8).

Krawietz und Pütz standen bereits vor zwei Jahren bei den US Open im Endspiel, verloren damals gegen das australische Duo Max Purcell und Jordan Thompson. Für das Duo bleibt damit der größte gemeinsame Erfolg bei den ATP Finals 2024.

Im US-Open-Finale 2026 verpasste das deutsche Duo vor der für ein Doppel ungewohnt großen Kulisse im Arthur Ashe Stadium beim Stand von 2:1 ein frühes Break. Stattdessen nahmen die Australian-Open-Sieger Harrison und Skupski den Deutschen den Aufschlag zum 4:3 ab und sicherten sich den ersten Satz. In einem engen Tie-Break des zweiten Durchgangs vergab das deutsche Duo einen Satzball und musste sich wenig später geschlagen geben.

Krawietz zweimal bei French Open erfolgreich

Damit bleibt Philipp Petzschner der einzige deutsche Doppelsieger bei den US Open. Er gewann 2011 den Titel mit dem Österreicher Jürgen Melzer. Krawitz hatte mit seinem früheren Doppelpartner Andreas Mies zweimal den Titel bei den French Open gewonnen. Pütz holte mit der Japanerin Miyu Kato den Mixed-Titel 2023 in Paris.

Nach ihrem Sieg im Halbfinale bei den US Open sind Kevin Krawietz und Tim Pütz zufrieden mit ihrer Leistung. Ein Sieg fehlt noch zum ersten gemeinsamen Major-Titel. 11.09.2026 | 4:15 min

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.

Quelle: dpa