Niederlage gegen Frankreich: DBB-Frauen spielen nun um WM-Bronze

Die deutschen Basketballerinnen verpassen den Einzug ins Finale der Heim-WM. Im Halbfinale ist Frankreich zu stark. Die DBB-Frauen können ihr starke WM aber noch mit Bronze krönen.

Final-Coup der DBB-Frauen bleibt aus - nun geht es um Bronze

Valeriane Ayayi (l, Frankreich) und Gabby Williams (r, Frankreich) kämpfen gegen Leonie Fiebich (M, Deutschland) um den Ball. Quelle: Andreas Gora / dpa

Mit dem Einzug ins Finale der Heim-WM hat es für die deutschen Basketballerinnen nicht geklappt. Im Halbfinale verloren die DBB-Frauen gegen den Olympia-Zweiten Frankreich mit 64:86 (38:45). Die deutsche Auswahl kann aber noch im Spiel um Bronze am Sonntag ihre hervorragende Leistung bei dieser Heim-WM krönen. Gegner ist dann Spanien oder die USA.

Siegesserie nach Auftaktniederlage

Bereits der erstmalige Einzug in ein WM-Halbfinale war der größte Erfolg in der Geschichte des deutschen Frauen-Basketballs. Zuvor waren Deutschlands Frauen seit 1998 nie für das Turnier qualifiziert. Bei der Heim-WM in Berlin legte das Team von Bundestrainer Olaf Lange nach einer Niederlage zum Auftakt eine Siegesserie hin und schaltete im Viertelfinale Europameister Belgien aus.

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Im Halbfinale gegen Frankreich zogen die DBB-Frauen vor 12.650 Zuschauern in der ausverkauften Halle nach einer kämpferischen, aber zu fehlerhaften Leistung die Kürzeren. Nyara Sabally und Marie Gülich waren mit jeweils zwölf Zählern beste Werferinnen des deutschen Teams. Für die Französinnen war Gabby Williams (22 Punkte) am erfolgreichsten.

Nowitzki: Berlin erlebt "ein kleines Märchen"

Der Siegeszug der deutschen Basketballerinnen hatte vor dem großen Duell mit dem Nachbarn viel Eindruck hinterlassen, auch bei Dirk Nowitzki. "Sie haben sich so richtig ins Turnier reingespielt, lassen sich tragen von der Euphorie", sagte die Basketballikone vor dem Spiel, Berlin erlebe mal wieder "ein kleines Märchen". Entsprechend klang auch die Kampfansage von Leonie Fiebich: "Wir sind nicht zu unterschätzen, sind kein Underdog mehr. Alle haben uns jetzt im Visier. Mit uns ist nicht zu spaßen."

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Während das erste Viertel gegen Frankreich noch offen verlief, häuften sich bei der DBB-Auswahl im zweiten Viertel die Ballverluste, die eiskalt bestraft wurden. Erst kurz vor der Pause konnte Deutschland den Rückstand in greifbarer Distanz halten. In der zweiten Halbzeit konnte die deutsche Auswahl zwischenzeitlich auf neun Punkte verkürzen (60:69/35.), in der Crunchtime machten es die Favoritinnen aus Frankreich dann aber deutlich.

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Quelle: ZDF, SID