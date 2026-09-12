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US-Open: Zverev steht in seinem zweiten Finale in New York

Halbfinalsieg gegen Chatschanow:Zverev steht in seinem zweiten US-Open-Finale

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Alexander Zverev steht nach 2020 erneut im Finale der US Open. Nach einem Dreisatz-Sieg im Halbfinale gegen Karen Chatschanow greift Zverev nun am Sonntag nach dem Titel.

Tennisspieler Alexander Zverev

Alexander Zverev

Quelle: AP | Kirsty Wigglesworth

Alexander Zverev hat das Finale der US Open erreicht. Der Weltranglisten-Zweite gewann das Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6, 7:6. Damit steht der Deutsche nach 2020 erneut im Finale des Grand-Slam-Turniers in New York.

Vor sechs Jahren verlor Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem trotz einer Führung von 2:0-Sätzen. Finalgegner am Sonntag ist entweder Ben Shelton oder Frances Tiafoe (beide USA). Nach seinem bisher konstantesten Grand-Slam-Jahr geht Zverev wie schon im Halbfinale als Favorit ins Finale.

Zverevs drittes Grand-Slam-Finale der Saison

In dieser Saison hatte Zverev nach dem Halbfinale bei den Australian Open jeweils das Finale bei den French Open und in Wimbledon erreicht. In Paris triumphierte er und gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel. In New York greift er nun nach dem zweiten seiner Karriere.

Das Doppel Tim Pütz/Kevin Krawietz in der 2. Runde der US Open in Aktion
Taylor Townsend (l.) und Katerina Siniakova gewinnen das Doppel-Finale der US Open
Der deutsche Junioren-Tennisspieler Jamie Mackenzie
Tennisspielerin Jelena Rybakina
Tennisspielerin Aryna Sabalenka
Coco Gauff wirft nach dem Matchball jubelnd ihren Schläger in die Höhe
Alexander Zverev
Jelena Rybakina in Aktion bei den US Open in New York am 09.09.2026.
Tennis US-Open - Carlos Alcaraz am 09.09.2026
Aryna Sabalenka ballt im Match gegen Linda Noskova die Faust der linken Hand.
Iga Swiatek ärgert sich im Spiel gegen Qinwen Zheng
Carlos Alcaraz
Die tschechische Tennisspielerin Linda Noskova kurz vor dem Rückschlag im US-Open Match gegen Marta Kostyuk
Die weißrussische Tennisspielerin Aryna Sabalenka beim Rückschlag in ihrem US-Open-Match gegen Taylor Townsend
Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev beim Rückschlag in seinem dritten US-Open-Match
Fritz Taylor am 05.09.26
Amanda Anisimova am 05.09.26
Aryna Sabalenka
Alexander Zverev schlägt im fünften Satz einen Return.
Tatjana Maria bei den US-Open
Jan-Lennard Struff spielt eine Vorhand.
Tatjana Maria in Aktion
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Eva Lys jubelt nach dem Sieg und ballt die Faust
Alexander Zverev und Lorenzo Sonego
Tennis US-Open: Stan Wawrinka am 31.08.2026
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Venus Williams

Tim Pütz/Kevin Krawietz stehen im Endspiel

Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen nach dem Titel. Das Doppel gewann im Halbfinale gegen Rajeev Ram/Joe Salisbury 6:3, 6:4. Im Finale am Samstag warten Christian Harrison/Neal Skupski.

Quelle: Mathias Schulz / Imago / ZUMA Press

Zverevs Rematch gegen Chatschanow

Im Halbfinale von New York kam es zwischen Zverev und Chatschanow zum Rematch des Olympia-Endspiels von Tokio 2021. Damals gewann der Hamburger glatt in zwei Sätzen (6:3 ,6:1) und krönte sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel.

Diesmal begann Zverev ebenfalls stark und gewann den ersten Satz nach knapp einer halben Stunde. Im zweiten Satz musste der Tiebreak entscheiden, Zverev behielt die Nerven und machte in den entscheidenden Momenten weniger Fehler als sein Gegenspieler. Auch im dritten Satz ging es in den Tiebreak, den Zverev für sich entschied.

Alexander Zverev

Gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zieht Alexander Zverev in drei Sätzen locker ins Halbfinale der US Open ein. Dort wartet nun der Russe Karen Chatschanow.

10.09.2026 | 0:56 min
Alexander Zverev bei den Olympischen Spielen in Tokio, am 01.08.2021.

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos.

11.09.2026 | 1:46 min

Nachrichten | ZDFheute Update
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TV-Kameramann beim Fußballspiel
Quelle: ZDF
Über das Thema berichtete das ZDF-Mittagsmagazin am 10.09.2026 ab 12 Uhr.
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