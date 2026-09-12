US-Open: Zverev steht in seinem zweiten Finale in New York

Alexander Zverev steht nach 2020 erneut im Finale der US Open. Nach einem Dreisatz-Sieg im Halbfinale gegen Karen Chatschanow greift Zverev nun am Sonntag nach dem Titel.

Alexander Zverev Quelle: AP | Kirsty Wigglesworth

Alexander Zverev hat das Finale der US Open erreicht. Der Weltranglisten-Zweite gewann das Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6, 7:6. Damit steht der Deutsche nach 2020 erneut im Finale des Grand-Slam-Turniers in New York.

Vor sechs Jahren verlor Zverev gegen den Österreicher Dominic Thiem trotz einer Führung von 2:0-Sätzen. Finalgegner am Sonntag ist entweder Ben Shelton oder Frances Tiafoe (beide USA). Nach seinem bisher konstantesten Grand-Slam-Jahr geht Zverev wie schon im Halbfinale als Favorit ins Finale.

Zverevs drittes Grand-Slam-Finale der Saison

In dieser Saison hatte Zverev nach dem Halbfinale bei den Australian Open jeweils das Finale bei den French Open und in Wimbledon erreicht. In Paris triumphierte er und gewann seinen ersten Grand-Slam-Titel. In New York greift er nun nach dem zweiten seiner Karriere.

Tim Pütz/Kevin Krawietz stehen im Endspiel Kevin Krawietz und Tim Pütz greifen nach dem Titel. Das Doppel gewann im Halbfinale gegen Rajeev Ram/Joe Salisbury 6:3, 6:4. Im Finale am Samstag warten Christian Harrison/Neal Skupski. Quelle: Mathias Schulz / Imago / ZUMA Press

Zverevs Rematch gegen Chatschanow

Im Halbfinale von New York kam es zwischen Zverev und Chatschanow zum Rematch des Olympia-Endspiels von Tokio 2021. Damals gewann der Hamburger glatt in zwei Sätzen (6:3 ,6:1) und krönte sich zum ersten deutschen Olympiasieger im Herren-Einzel.

Diesmal begann Zverev ebenfalls stark und gewann den ersten Satz nach knapp einer halben Stunde. Im zweiten Satz musste der Tiebreak entscheiden, Zverev behielt die Nerven und machte in den entscheidenden Momenten weniger Fehler als sein Gegenspieler. Auch im dritten Satz ging es in den Tiebreak, den Zverev für sich entschied.

Gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zieht Alexander Zverev in drei Sätzen locker ins Halbfinale der US Open ein. Dort wartet nun der Russe Karen Chatschanow. 10.09.2026 | 0:56 min

Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 als erster deutscher Tennisprofi Gold im Männer-Einzel gewonnen. Sein Kontrahent Karen Chatschanow war chancenlos. 11.09.2026 | 1:46 min

Nachrichten | ZDFheute Update : ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, DFB-Pokal und anderen Sport-Highlights sowie die wichtigsten Nachrichten.

Quelle: ZDF