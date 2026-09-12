Para-Schwimmen: Deutsches Team beendet EM mit 27 Medaillen

Das deutsche Para-Schwimm-Team räumt bei der EM in der Türkei richtig ab. Insgesamt 27 Mal Edelmetall stehen zum Ende der Wettkämpfe in der Bilanz.

Noch einmal Bronze für Böttcher und Topf

Gina Böttcher (Archivbild) holte zum Abschluss über 200 Meter Freistil Bronze. Quelle: Ralf Kuckuck / Imago

Die deutschen Para-Schwimmer haben die Europameisterschaften im türkischen Kocaeli mit einer starken Bilanz von 27 Medaillen abgeschlossen. Insgesamt holten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) neunmal Gold, siebenmal Silber sowie elfmal Bronze und steigerten die Bilanz der vergangenen EM deutlich.

Rückenwind für WM und Paralympics

Am Abschlusstag steuerten Paralympics-Sieger Josia Topf sowie Gina Böttcher auf ihrer Nebenstrecke 200 m Freistil noch jeweils Bronze bei.

Das war bombastisch. „ Bundestrainerin Ute Schinkitz

"Wir haben gezeigt, dass wir trotz mehrerer Herausforderungen sehr, sehr gut gearbeitet haben und machen uns mit diesen Ergebnissen gestärkt auf den Weg Richtung Weltmeisterschaften 2027 und Paralympics Los Angeles 2028", sagte Bundestrainerin Ute Schinkitz.

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Die Hälfte aller deutschen Starter auf dem Podest

Insgesamt schafften es elf der 22 deutschen EM-Starter mindestens einmal aufs Podest. Erfolgreichste Athletin war Paralympics-Siegerin Tanja Scholz mit dreimal Gold samt zwei Weltrekorden sowie einmal Silber.

Verena Schott gewann sechsmal Edelmetall (2x Gold, 2x Silber, 2x Bronze) und damit die meisten deutschen Medaillen. Auch die Leistungsträger Taliso Engel und Elena Semechin triumphierten auf ihren Paradestrecken.

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Mit Florian Reiter (Silber), Bálint Köszegváry und dem erst 13-jährigen Nisanur Kocabas (beide Bronze) glänzten aber auch einige Debütanten.

Bundestrainerin lobt die Debütanten

"Es ist unser Ziel, den Nachwuchs an die europäische Spitze heranzuführen und ihnen eine Plattform zum Lernen zu geben", erklärte Schinkitz.

"Im Fokus steht, dass sie das gesamte Umfeld beherrschen, wenn sie erstmals bei den Großen dabei sind und es schaffen, ihre Leistung in der Bahn abzurufen. Wenn es dann sogar zu einer Medaille reicht, ist es das absolute Bonbon."

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Quelle: SID