Von New York nach Halle: Zverev beim Davis Cup dabei

Die Tennis-Fans in Deutschland können sich freuen: US-Open-Sieger Alexander Zverev spielt am Wochenende beim Davis-Cup im westfälischen Halle.

Alexander Zverev, frisch gebackener zweifacher Grand-Slam-Sieger, schlägt in Halle/Westfalen auf. Quelle: AP

Alexander Zverev tritt ab Wochenende im Davis Cup an. Der 29-Jahre alte zweifache Grand-Slam-Sieger wird am Donnerstag in Halle/Westfalen erwartet, um dann am Samstag und Sonntag mit Deutschland in der Zwischenrunde gegen Kroatien zu spielen. Für das deutsche Team geht es dabei um die Qualifikation für das Finalturnier der besten acht Mannschaften im November.

Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand-Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt. „ Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann

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"Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans", sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann.

Zverev war vor einem Monat von Kohlmann als Anführer ins Aufgebot des Deutschen Tennis Bunds berufen worden. Der Bundestrainer hatte jedoch bereits vor Beginn der US Open gesagt, dass man immer abwarten müsse, sollte Zverev ins Finale kommen.

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DTB-Team zuletzt im Halbfinale

Nach seinem Triumph in New York am Sonntag hatte Zverev seine Davis-Cup-Teilnahme zunächst offengelassen. Er selbst habe große Lust zu spielen, doch sein Team würde ihm davon abraten, hatte er nach dem Endspiel gesagt. Nun entschied er sich, zu spielen.

Zverev hatte zuletzt 2025 für Deutschland gespielt, als das Team des Deutschen Tennis-Bundes (DTB) im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden war. Zu Beginn der Saison bei der Erstrundenpartie gegen Peru in Düsseldorf fehlte er nach anstrengenden Wochen und dem Halbfinaleinzug bei den Australian Open in Melbourne.

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Wird Zverev in diesem Jahr noch Weltranglisten-Erster?

Auf den 29-Jährigen wartet nach dem Davis Cup in Ostwestfalen ein vollgepackter Saisonendspurt, in dem er ein weiteres Karriereziel erreichen kann: Platz eins der Weltrangliste, den der zuletzt verletzte Italiener Jannik Sinner hält, ist nicht mehr weit entfernt. Bislang stand Boris Becker als einziger Deutscher an der Spitze des Männer-Rankings.

Für Zverev geht es nach Halle mit dem Laver Cup in London (25. bis 27. September) weiter, bei dem die besten europäischen gegen die besten nichteuropäischen Tennisspieler antreten. Bei dem Showevent ist er Stammgast.

Neben seinen Verpflichtungen auf der ATP-Tour, bei denen er Weltranglistenpunkte sammeln kann, steht auch das millionenschwere Einladungsspektakel "Six Kings Slam" in Riad/Saudi-Arabien (21. bis 24. Oktober) auf Zverevs Plan.

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Quelle: SID, dpa