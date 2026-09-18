Finale verpasst Rollstuhlbasketballer spielen um WM-Bronze

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben nach einem Drama das WM-Finale hauchdünn verpasst. Nun geht es um Bronze und die erste WM-Medaille überhaupt.

Das Halbfinale gegen Australien war eine hart umkämpfte Partie - mit dem glücklicheren Ende für Australien. Quelle: imago images / Beautiful Sports International / Steffie Wunderl

Nach dem historischen Einzug ins WM-Halbfinale, dem ersten seit 53 Jahren, habe die deutschen Rollstuhlbasketballer, den Einzug ins Finale hauchdünn verpasst. Im Halbfinale gegen Australien im kanadischen Ottawa musste sich das Team von Bundestrainer Jan Haller mit 83:84 (44:34) geschlagen geben.

Deutsches Team spielt um Bronze und erste WM-Medaille

Gegner Australien konnte in der letzten Sekunde der Overtime den entscheidenen Treffer im Korb unterbringen. "Es ist unfassbar brutal, so ein Spiel in der letzten Sekunde zu verlieren - aber so ist der Basketball oder der Sport manchmal. Es war ein wildes Ende und es war so viel drin in diesem Spiel", sagte Bundestrainer Haller.

Er sagte weiter: "Wir können trotzdem sehr sehr stolz darauf sein, was wir hier bislang bei der WM gespielt haben." Denn: Der Traum von einer WM-Medaille bleibt für das Team bestehen. Am Finaltag (19.09.) spielt das DBS-Team um Bronze gegen Großbritannien. Es wäre nach Bronze bei den Paralympics 2024 und EM-Bronze 2025 das nächste Edelmetall bei einem Großturnier - es wäre die erste bei einer WM.

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Drama in der Overtime

Gegen Australien konnten sich die deuschen Korbjäger im zweiten Viertel ertmals mit 14 Punkten absetzen (33:19/16.), gingen mit 44:34 in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zeigten sich beiden Teams treffsicher, und so ging das deutsche Team mit einem Zehn-Punkte-Vorsprung (61:51) ins letzte Viertel.

Dort legte Australien eine Dreier-Serie hin und ging nun mit 70:69 (36.) in Führung, eine enge Schlussphase endete mit 76:76 und es ging in die Overtime. Dann das Drama: Bei eigenem Einwurf verlor das deutsche Team Sekunden vor der Schlusssirene durch einen Steel den Ball, den Jaylen Brown dann unbedrängt zum Sieg verwandelte.

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Quelle: DBS, ZDF