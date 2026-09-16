Deutsche Rollstuhlbasketballer erreichen WM-Halbfinale

Historischer Erfolg für die deutschen Rollstuhl-Basketballer: Bei der WM in Kanada hat das Team mit einem Sieg gegen Titelverteidiger USA das Halbfinale erreicht.

Topscorer gegen die USA: Alikasandr Halouski aus dem deutschen Team bei der Rollstuhlbasketball-WM. Quelle: DBS

Die deutschen Rollstuhlbasketballer haben bei der WM in Kanada einen historischen Erfolg errungen. Das Team von Bundestrainer Jan Haller besiegte im Viertelfinale in Ottawa Titelverteidiger USA mit 67:64.

Damit steht ein deutsches Männer-Team erstmals seit 53 Jahren wieder in einem WM-Halbfinale und könnte den Traum von einer Medaille - nach Bronze bei den Paralympics 2024 und EM-Bronze im Jahr darauf - auch bei der WM in Ottawa Wirklichkeit werden lassen. Im Halbfinale treffen die Deutschen auf Australien.

Rollstuhlbasketballer träumen von WM-Medaille

Topscorer im deutschen Team war Aliaksandr Halouski mit 23 Punkten. Jorge Salazar führt die Scorerliste der USA mit 26 Punkten an. "Wir haben von der ersten Sekunde bis zur letzten an einen Erfolg geglaubt, haben stark verteidigt und die US-Amerikaner zu schweren Würfen gezwungen, die sie nicht unbedingt haben wollten", sagte Co-Kapitän Thomas Böhme. "Heute hat die Defense den Unterschied gemacht."

Und wir haben uns nicht nervös machen lassen, es war einfach eine unfassbar tolle Teamleistung. „ Thomas Böhme

Die US-Boys hatten den etwas besseren Start in die Partie und gingen mit 10:4 in Führung, ehe Thomas Böhme mit einem Dreier konterte und Matthias Güntner mit seiner ersten Aktion nach seiner Einwechslung auf 9:10 verkürzte (7. Minute). Böhme sorgte mit seinem Treffer zum 13:12 für die erste Führung, die bis zur Viertelpause aber schon wieder wechselte.

Defensivarbeit entscheidet

Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, das vor allem durch die Defensivarbeit auf beiden Seiten geprägt war. Immer wenn ein Team sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten konnte, holte der Gegner mit einem Dreier oder einem kurzen Lauf die Führung zurück.

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Auch das dritte Viertel verlief nach ähnlichem Muster, wobei am Ende das deutsche Team einen kleinen Vorteil erzielen konnte. Halouski und Böhme punkteten in dieser Phase mit einer hohen Treffsicherheit, während Brian Bell und Jorge Salazar für ihre Farben trafen. Fünf Punkte Vorsprung konnte sich die deutschen Herren erarbeiten (40:35, 27.), der bis zur Viertelpause aber wieder auf einen Punkt zusammenschmolz.

Ausgeglichen bis zum Schluss

Im letzten Viertel musste also die Entscheidung fallen, und bis wenige Sekunden vor Schluss war nicht klar, zu Gunsten welcher Mannschaft sie ausfallen würde. Bis 37 Sekunden vor Schluss wechselte die Führung fünf Mal, auch weil Halouski in der 36. Minute einen Dreier versenken konnte.

Alexander Budde netzte dann zum 65:64 ein (40.) und Böhme, der quasi mit der Schlusssirene beim Drei-Punkte-Wurf gefoult wurde, brachte zwei seiner drei Freiwürfe seelenruhig im Netz unter zum 67:64-Endstand.

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Quelle: DBS