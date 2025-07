Rollstuhlbasketball für alle

von Besiane Krasniqi 01.07.2025 | 14:00 |

An der Anne-Frank-Schule in Osnabrück wird Inklusion gelebt. Einmal die Woche sitzen alle Schüler im Rollstuhl und spielen so Basketball. Für viele Schüler inzwischen die liebste Stunde der Woche.