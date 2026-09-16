"Go West! - Die letzte Elf der DDR": Sport-Doku-Serie im ZDF

Eine außergewöhnliche Zeitreise zwischen Mauerfall, Fußball und persönlichen Schicksalen: Die Doku-Serie "Go West! - Die letzte Elf der DDR" ab Freitag im ZDF-Streaming-Portal.

Mit dem Fall der Berliner Mauer beginnt ein Wettrennen um die größten Fußballspieler der DDR - und für Stars wie Matthias Sammer die Suche nach einer neuen Identität. 15.09.2026 | 1:31 min

Die Serie schildert, wie sich das Leben der DDR-Nationalmannschaft mit dem Fall der Berliner Mauer entscheidend veränderte.

Bayer-04-Leverkusen-Manager Calmund erkannte die Chance

Als Stars wie Matthias Sammer, Ulf Kirsten und Andreas Thom wenige Tage vor dem entscheidenden Qualifikationsspiel für die WM 1990 gegen Österreich vor einer ungewissen Zukunft standen, erkannte Reiner Calmund - damals Manager beim Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen - welche einmalige Chancen diese historische Wende für seinen Verein bereithalten könnte.

Ab Freitag im Streaminng-Portal Den Film von Christoph Eder und Markus Brauckmann sendet das ZDF ab Freitag, 18. September, 00:01 Uhr, im Streamingportal und am Samstag, 26. September, um 24 Uhr im Anschluss an das aktuelle sportstudio mit Moderator Jochen Breyer.

Im November 1989 stand für die Mannschaft der DDR um Trainer Eduard Geyer das entscheidende Spiel an. Der goldenen Generation um Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Andreas Thom und Rico Steinmann reichte ein Unentschieden, um zur WM 1990 nach Italien zu fahren.

Kaum jemand zweifelte am Erfolg der Mission. Doch dann fiel die Mauer in Berlin - und alles kam anders. Die Spieler standen plötzlich vor der Frage: Welche Zukunft haben wir noch im alten System und welche im neuen?

Zeitgleich witterte Reiner Calmund - Manager beim Bundesligisten Bayer Leverkusen - die einmalige Chance mit Blick auf die DDR-Fußballstars.

Mauerfall...Massaker in Peking…der eiserne Vorhang lüftet sich…Khomeini stirbt…innerdeutsche Flüchtlingsdramen 24.03.2023 | 21:21 min

Die Dokuserie "Go West! Die letzte Elf der DDR" veranschaulicht diese dramatische und skurrile Geschichte vom Ende eines Staates und den Folgen für ihre Fußballspieler, erzählt von denen, die dabei waren: Matthias Sammer, Ulf Kirsten, Eduard Geyer, Rainer Calmund, Andreas Thom, Rico Steinmann und vielen mehr.

Eine Geschichte über Chancen, Träume und Verlust

"Go West!" ist eine deutsch-deutsche Geschichte über Chancen, Träume und Verlust, die weit über den Fußball hinausgeht. Erzählt wird sie von den Menschen, die diese Umbruchszeit hautnah erlebt haben.

Dabei prallen Erinnerungen, Weltanschauungen und Meinungen aufeinander, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Vor dem Hintergrund der historischen Monate zwischen dem Mauerfall 1989 und dem letzten Spiel der DDR im September 1990 zeigt die Doku, wie sich die Schicksale der besten DDR-Fußballer innerhalb von Monaten in gänzlich unterschiedliche Richtungen entwickelten.

ZDFsportstudio Update : Dein ZDFsportstudio Newsletter Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: ZDF