Davis Cup mit Zverev: Letzte Chance für DTB-Generation?

Mit Alexander Zverev will sich das DTB-Team gegen Kroatien für die Davis-Cup-Finals qualifizieren. 2026 könnte die letzte Chance dieser Generation sein.

Mit Alexander Zverev tritt das deutsche Davis-Cup-Team in Halle gegen Kroatien an. Quelle: CHINE NOUVELLE/SIPA / action press

Herzlich begrüßten Tim Pütz und Kevin Krawietz ihren Spitzenspieler Alexander Zverev am Donnerstagnachmittag auf dem Centre Court in Halle. Hier in Westfalen findet im Sommer jährlich das arrivierte ATP-Rasenturnier statt. Der Deutsche Tennisbund (DTB) hat die Anlage nun für die Davis-Cup-Qualifikationspartie gegen Kroatien gebucht.

Ein grüner Hardcourt wurde ausgelegt. Das Setting erinnert ein bisschen an legendäre deutsche Davis-Cup-Schlachten aus den 1980ern. An diesem Donnerstag aber war das Stadion noch leer. Einzig Zverevs Schlaglaute, der sich erst mit Pütz einspielte und dann knapp zwei Stunden mit Krawietz trainierte, unterbrachen regelmäßig die Idylle.

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Schlachten haben Krawietz/Pütz für Deutschland ebenfalls einige geschlagen. Das Weltklasse-Duo ist eine Bank, gewann im Davis Cup 16 Doppel. Die einzigen beiden Niederlagen aber taten weh: Das entscheidende Doppel vergangenes Jahr im Halbfinale der Davis-Cup-Finals gegen Spanien sowie 2022 im Viertelfinale in Kanada. Krawietz (34) kann noch einige gute Doppeljahre vor sich haben.

Pütz äußerte bereits Abschiedsgedanken

Partner Pütz wird bald 39 Jahre alt und hat nach dem gemeinsamen Lauf ins US-Open-Finale vor Wochenfrist öffentlich Abschiedsgedanken geäußert. Yannick Hanfmann ist 35. Einzig Daniel Altmaier (28) hat seine Prime noch vor sich und Zverev (29) wird sich, bei all seinen Zielen und Verpflichtungen, nicht jährlich in den Dienst dieses Teams stellen. Ist die 2026er Ausgabe des Davis Cups also eine letzte Chance für dieses Team?

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2024 in Malaga schrammte die Mannschaft ohne seinen Star nur knapp am ersten Titel seit 1993 vorbei, unterlag im Endspiel der Niederlande. 2025 (Halbfinale), 2022 (Viertelfinale) und 2021 (Halbfinale) qualifizierte sich Deutschland immer für die Finalrunde. Konstanz und Zusammenhalt sind bekannte Tugenden, die Teamkapitän Michael Kohlmann seit 2016 implementiert hat. Hat sich dieses erfahrene Team den Davis-Cup-Titel einfach mal verdient?

Zukunft des deutschen Doppels ist noch unklar

Der erfahrene Trainer mochte im ZDF-Interview das Narrativ, 2026 sei die letzte Chance, nicht komplett annehmen: "Es ist schwierig zu sagen. Wir haben jetzt keine zehn Chancen mehr." Das sei den Jungs bewusst. "Ich würde es aber nicht auf die letzte Chance herunterbrechen. Das Team wird so erstmal zusammenbleiben. Was mit dem Doppel passiert, muss man nach der Saison sehen", so Kohlmann, der sich mit dem Duo anschließend besprechen möchte.

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Als Spielervertreter sagte Yannick Hanfmann, der mit Daniel Altmaier um den zweiten Einzelplatz hinter Zverev kämpft, am ZDF-Mikro: "Es kann schon sein, dass das die letzte Chance ist. Wir kennen uns alle lang. Das bedeutet, dass wir alle ein bisschen älter sind. Wir haben viele gute Jahre im Davis Cup gespielt."

Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass es unklar sei, wie es mit dem Doppel weitergehe, ordnete Hanfmann ein. "Wir waren letztes Jahr im Halbfinale. Wir wollen uns hier gegen Kroatien für die Endrunde qualifizieren. Wir waren viele Jahre dabei und thematisieren das intern. Irgendwann wollen wir mal gewinnen."

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Kroatien ohne verletzten Cilic schwächer

Die Hürde Kroatien ist nach der verletzungsbedingten Absage des erfahrenen Marin Cilic etwas leichter geworden. Kohlmann warnt aber vor dem Gegner, die mit Dino Pricmic ein Talent in den Reihen haben, das bereits Novak Djokovic besiegte. Außerdem stehen mit Mate Pavic und Nikola Mektic zwei Olympiasieger im Doppel im Aufgebot.

Einen US-Open-Champion vermochten sie dieses Mal, anders als Krawietz/Pütz am Donnerstagnachmittag aber nicht begrüßen. Mit Zverev ist Deutschland Favorit am Wochenende. Bei einer erneuten Teilnahme an der Endrunde könnte er sich und der alternden Generation sowie Teamchef Kohlmann zum großen Erfolg verhelfen.

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