Sail-GP-Aus für Martine Grael: Liga ohne Steuerfrau

Doppel-Olympiasiegerin Martine Grael war ab 2024 die erste Fahrerin in der Segel-Formel 1. Jetzt ist der Traum vom weiblichen Erfolg am SailGP-Steuer vorerst geplatzt.

SailGP, Martine Grals Quelle: Felix Diemer/SailGP

Es war ihr eigener Instagram-Post, der die Segelwelt am 11. September in Aufruhr versetzte. Unter der Überschrift "Officially unemployed - offiziell arbeitslos" verabschiedete sich Martine Grael 657 Tage nach ihrem ersten SailGP-Rennen am 23. November 2024 als Steuerfrau für Team Mubadala Brazil von der Liga.

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Das Aus für die einzige Fahrerin

Die zweimalige 49erFX-Olympiasiegerin und Weltumseglerin wird schon zu den letzten SailGP-Rennen der laufenden sechsten Saison nicht mehr antreten. Die Formel 1 des Segelsports ist am Steuer vorerst wieder eine 100-prozentige Männerdomäne.

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Im kurzen Post verabschiedete sich die 35-Jährige aus Niterói bei Rio de Janeiro mit "Dank für eure ganze Unterstützung". Unter ein Foto mit Reserveathletin Marina Arndt schrieb Grael: "Ich überlasse es ihr hier, mich zu vertreten.“

Erst Heldin, dann ersetzt

Im brasilianischen Team wechselt nun Stratege Paul Goodison ans Steuer. Neue Strategin wird überraschend Kahena Kunze, obwohl der Posten in der offiziellen Crew-Liste für Genf zunächst Marina Arndt zugeteilt war. In einem Team-Statement hieß es, man setze "auf erfahrene und hochqualifizierte Experten, die schon Teil unserer Struktur sind und uns Zuversicht geben, bei den letzten Saison-Events wettbewerbsfähig zu bleiben".

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Bestätigt wurde nach dem kurzen Post von Grael, dass die Fahrerin das Team "im Zuge einer geplanten Umstrukturierung" verlassen hat. Die Veränderung im Team sei bereits "professionell und strategisch für diese Phase der Saison geplant" gewesen.

Neuordnung mit Folgen

Das brasilianische Team war mit Beginn der fünften Saison in die Segelweltliga eingestiegen. Doch nach der Welle positiver Schlagzeilen und Berichte über die erste Steuerfrau im SailGP blieben die sportlichen Erfolge aus.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand in der ZDF-Mediathek

Zwar hatten Grael und ihr Team 2025 in New York erstmals ein Rennen gewonnen, doch nie ein Event. In diesem Jahr schien es sportlich eher noch bergab zu gehen. Vor dem Gipfel auf dem Genfersee (19./20.9.) liegt Mubadala Brazil mit nur acht Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

"Für immer Grenzenüberwinderin"

In der internationalen Sportwelt hat der Abgang von Brasiliens Segelkönigin unterschiedliche Echos ausgelöst. Viele betrauern ihr Aus als Rückschlag für den weiblichen Vormarsch in der Männerdomäne an Steuern schneller Rennyachten.

Ein Geschwindigkeitsrekord nach dem anderen beim SailGP-Wochenende vor Sassnitz. Australien gewinnt am Ende souverän. Deutschland wird Siebter. 24.08.2026 | 1:19 min

SailGP-Kollegin Anna Weis, gerade siegreich mit dem US-Team in Valencia, kommentierte Graels Liga-Aus mit einem Satz: "Du bist eine Legende und für immer eine Grenzenüberwinderin."

Viel Zuspruch für Martine Grael

Justine Mettraux, bei der letzten Vendée Globe als Achte beste Frau im Solo-Rennen um die Welt und zuletzt als Co-Skipperin von Boris Herrmann im Atlantik-Einsatz, schickte ein weinendes Smiley. Bruder und Eben-noch-Teamkamerad Marco Grael postete ein gebrochenes Herz.

ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel trifft ehemalige Kollegen und arbeitet mit ihnen deren Rollen im Team Germany heraus. In dieser Folge Strategist Anna Barth. 21.08.2026 | 5:02 min

Andere erinnern daran, dass Gleichberechtigung auch im Leistungsanspruch an Männer wie Frauen gelte. Die anhaltende Schwäche des Teams rechtfertige eine Ablösung. Doch hat Grael für ihren brutal steilen Aufstieg im Kampf mit extrem viel erfahreneren SailGP-Ligafahrern genügend Entwicklungszeit bekommen?

Schwerer Aufstieg ohne Training

Fakt ist, dass ihre Position zunächst nicht mit einer anderen Frau besetzt werden kann: Das Transferfenster für Athleten im SailGP öffnet sich erst Ende November nach dem Saisonfinale und schließt sich eine Woche vor dem Saisonstart.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Fakt ist auch, dass es auf dem professionellen Segelmarkt kaum Frauen mit passendem Erfahrungshintergrund gibt. Für die weibliche Minderheit gilt noch mehr, was für Aufsteiger jeden Geschlechts ein Problem ist: Die Liga bietet bislang kaum Trainingsmöglichkeiten.

Neue Chance für Ein- und Aufsteiger

Neueinsteiger wie auch die erst in ihrer dritten Saison aktiven Erik Kosegarten-Heil und Team Germany haben es schwer, den Riesenvorsprung der Top-Fahrer mit Erfahrung aus America’s Cup und SailGP zu verkürzen.

Das soll sich ab Oktober ändern, wenn endlich ein erstes Trainingsboot der Liga im neuen nordamerikanischen SailGP-Übrungszentrum Pensacola zur Verfügung steht. Dort könnten frische Kräfte zielgerichtet ausgebildet werden: Männer wie Frauen.