Nationalelf: Zwei Kader sind "charmante Idee"
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René Adler über die Kaderspekulationen zum Nations League-Auftakt. Eine Einschätzung vom ZDF-Fußballexperten vor dem Neustart der Nationalmannschaft mit Jürgen Klopp.
- Zu reden gibt schon jetzt eine mögliche Nicht-Nominierung von Deniz Undav. Adler meint dazu, dass diese Entscheidung mit dem System von Jürgen Klopp zu tun hat. Der Bundestrainer brauche einen Pressing-Stürmer, der schnell ist, anläuft und die nötigen Wege mache und das passt gemäss René Adler nicht optimal zum Profil von Deniz Undav.
- Auf der Torhüterposition soll Marc-André Ter Stegen die Nummer 1 werden, während Oliver Baumann das Nachsehen hat. Gründe dafür sieht René Adler einerseits beim Alter - Ter Stegen ist zwei Jahre jünger als Baumann - und seit dem Wechsel zu Ajax Amsterdam habe Ter Stegen zu alter Leistungsstärke zurückgefunden und sei in dieser Form auch der beste Torhüter.
- Generell sollen bis zu 40 Spieler für den DFB-Kader nominiert werden. Eine nachvollziehbare Entscheidung findet Adler zumal Jürgen Klopp schon als Trainer bei Liverpool immer vor Überbelastungen gemahnt hatte. Deswegen kann sich der ZDF-Experte vorstellen, dass Klopp in dieser Länderspielpause, die ganze zwei Wochen dauert, mit zwei Kadern agieren möchte.
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