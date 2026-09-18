SailGP: Team Germany mit goldenen Erinnerungen zum Genfersee

Im Vorjahr war Team Germany auf dem Genfersee ohne Wind eine Wucht. Am Wochenende winkt nun der nächste Schweizer Leichtwindgipfel. Und der Kampf um den Saisontitel spitzt sich zu.

Team Germany will in Genf den großen Erfolg aus dem Vorjahr wiederholen.(Archivbild) Quelle: Jason Ludlow for SailGP

Für das Germany SailGP Team sind mit dem Genfersee goldene Erinnerungen verknüpft. Vor prächtiger Alpenkulisse hatten Fahrer Erik Kosegarten-Heil und seine Crew im vergangenen Jahr ihren historisch ersten und bislang einzigen Event-Sieg in der Segel-Formel 1 errungen.

Der schwarz-rot-goldene Coup gelang 2025 in extrem leichten Winden. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass auch am kommenden Wochenende (19./20. September) beim elften von 13 SailGP-Events in diesem Jahr wieder Nervenstärke im Leichtwindpoker gefragt ist.

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Saisonfinale nähert sich

Die Segelweltliga steuert auf das Finale ihrer sechsten Saison zu. Dem letzten der vier europäischen Events in Genf sollen im November noch das Kräftemessen in Dubai (21./22. November) und das große Finale in Abu Dhabi (28./29. November) folgen.

Schon jetzt fürs Finale der besten drei Teams qualifiziert sind Australiens Bonds Flying Roos. Das Team um Tom Slingsby hat diese Saison mit fünf von zehn möglichen Siegen dominiert und seit Stunde Null der Segelweltliga als einziger Rennstall noch kein Finale verpasst.

Verletzungsserie im US-Team

Die "Fliegenden Kängurus" führen die Tabelle mit satten 85 Punkten vor Spaniens Los Gallos (68 Punkte) und dem US-Team (56 Punkte) an. Dahinter lauern das schwedische Team Artemis (55 Punkte) und die in dieser Saison stark wackelnden britischen Titelverteidiger (51 Punkte) auf ihre Chancen.

Wann und wo finden 2026 noch SailGP-Events statt?

19./20. September: Schweiz, Genf

21./22. November: Vereinigte Arabische Emirate, Dubai

28./29. November: Vereinigte Arabische Emirate, Abu Dhabi



Alle Rennen live und on demand im ZDF-Streamingportal

Für eine Neuordnung unter den Verfolgern der dreimaligen australischen SailGP-Rekordsieger könnte in Genf unter anderem Verletzungspech im US-Team sorgen. Für die in Valencia eben noch siegreichen Amerikaner kommt es im Saisonendspurt zur Unzeit.

Aus für Fahrer und Ersatzmann

Erst hat sich Fahrer Taylor Canfield eine nicht näher erklärte Verletzung im Oberkörperbereich zugezogen. Dann mussten die Amerikaner auch das Aus für den potenziellen Ersatzsteuermann Harry Melges verkünden, der sich am Bein verletzt hat.

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Wer nun den amerikanischen F50-Foiler am Wochenende in der Schweiz steuern soll, war zwei Tage vor Eventstart noch offen. Zu den möglichen internen Kandidaten zählt der dreimalige America’s-Cup-Teilnehmer und Stratege Andrew Campbell.

Team Germany "gut vorbereitet"

Das deutsche Team um Erik Kosegarten-Heil hat sich ohne Eruptionen auf die Schweizer Herausforderungen vorbereitet. Mit 35 Punkten in der Tabelle auf Platz acht positioniert, ist der zu Saisonbeginn ehrgeizig angestrebte sechste Platz bei den verbliebenen drei Events noch machbar.

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"Wir haben uns mit den Learnings aus Valencia gut vorbereitet, stellen uns auf wenig Wind ein", erklärte Coach Lennart Briesenick mit Verweis auf die auch beim jüngsten spanischen SailGP-Event herrschenden Leichtwinde.

Strateginnen mit Sicherheitsauftrag

Beim deutschen Sieg auf dem Genfersee im vergangenen Jahr waren die Crews in der kleinstmöglichen Dreier-Konstallation ("3POB"; drei Personen an Bord) im Einsatz. Das ist nach der Neuregelung in Folge der dramatischen Kollision von drei Booten in New York nicht mehr möglich.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

Die Liga will keine gefährlichen Crash-Situationen mehr erleben, die durch mangelnde Übersicht der Crews entstehen, weil die Strategen auch am Grinder kurbelten. Das ist nicht mehr erlaubt, eine Minimalbesatzung von "4POB" vorgeschrieben. Bei sehr wenig Wind sei die Strategin Anna Barth "vor allem für die Sicherheit hinten mit dabei", erklärt Briesenick.

Der deutsche Fahrer mag es "tricky"

Naturgemäß, so der Coach, hätten jedoch alle Teams angefangen, ihre Strategen auch einzusetzen, um sich um das Vorsegel zu kümmern, also anderen Mehrwert aus dem Einsatz zu schöpfen. Sein Team habe diesbezüglich "einen guten Schritt nach vorne gemacht".

Bekannt ist auch, dass Fahrer Erik Kosegarten-Heil "tricky" Herausforderungen in schwierigen Windbedingungen mag - ein weiteres Plus auf dem Kurs in Genf. Er sagt:

Natürlich sind Foiling-Bedingungen und Fliegen übers Wasser das, was Spaß macht. Aber Leichtwindschach ist auch ein cooles taktisches Spiel. „ Erik Kosegarten-Heil