ZDF-Doku "Go West!": Als Kanzler Kohl "Calli" Calmund stoppte

Wie begann der Ausverkauf des DDR-Fußballs? Warum ist Ex-Nationalcoach Eduard Geyer noch immer erbost über die Tricks von Reiner Calmund & Co? Das zeigt die Doku-Serie "Go West!".

Mit dem Fall der Berliner Mauer beginnt ein Wettrennen um die größten Fußballspieler der DDR - und für Stars wie Matthias Sammer die Suche nach einer neuen Identität. 15.09.2026 | 1:31 min

8,5 Punkte für Andreas Thom, je 8,0 für Ulf Kirsten und Matthias Sammer. Reiner "Calli" Calmund will die drei Besten aus dem Osten. In einem internen Scouting-Ranking von Bayer Leverkusen wird das Trio aus der DDR-Nationalmannschaft am wertvollsten eingestuft. Der damals noch junge Bayer-Manager erkennt die vermeintlich historische Chance als Erster und handelt am schnellsten.

Als die Mauer fällt, ist die DDR-Nationalmannschaft gerade in Leipzig versammelt. In der Sportschule Abtnaundorf bereitet sich das Team des damaligen Nationaltrainers Eduard Geyer auf das entscheidende WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich vor.

Doch der Mauerfall und ein verdorbenes Ragout fin, das vor Abflug nach Wien bei vielen Spielern Magen-Darm-Beschwerden verursachte, macht dem DDR-Team einen Strich durch die Rechnung.

Ab Freitag im Streaming-Portal Den Film von Christoph Eder und Markus Brauckmann sendet das ZDF ab Freitag, 18. September, 00:01 Uhr, im Streamingportal und am Samstag, 26. September, um 24 Uhr im Anschluss an das aktuelle sportstudio mit Moderator Jochen Breyer.

Manager-Schwergewicht "Calli" und sein Team wittern die Chance sofort. Um Kontakte zu den Oststars zu knüpfen, schickt Calmund den damaligen A-Jugend-Betreuer Wolfgang Karnath in die Bütt.

Bayer-Betreuer getarnt wie ein Agent

Ausgestattet mit einem Fotografen-Leibchen setzt sich der als Fotograf getarnte Kontaktmann im Praterstadion in Wien auf die Auswechselbank der DDR und spricht noch während des laufenden Spiels den gerade ausgewechselten Sammer an. Der wusste gar nicht, wie ihm geschieht.

Bei Olympia 1976 hat der DDR-Fußball seine Sternstunde. Dabei geht es auch gegen Brasilien, Frankreich mit Michel Platini und Polen mit Torjäger Grzegorz Lato. Gerd Kische erinnert sich. 31.07.2026 | 2:05 min

Später in der Sportschule Lindabrunn, wo das Team untergebracht ist, trifft sich Karnath dann mit allen drei Wunschspielern. "Dreistigkeit, Cleverness, keine Angst - das war der Karnath", sagt Calmund heute.

DDR-Coach Geyer noch heute wütend

"Ede" Geyer ist noch heute wütend ob der Vorgehensweise. Schließlich hat die DDR mit 0:3 verloren und den Traum von der WM 1990 begraben müssen. "Ich finde es erbärmlich - auch im Nachhinein. Das ist eine Machart, die waren wir nicht gewöhnt", schimpft Geyer.

Das ist etwas Hinterlistiges, Gemeines, Niederträchtiges, das kann man nicht in Worte fassen. Das hat nichts mit Sport zu tun. „ Ex-DDR-Nationaltrainer Eduard Geyer

Bei den damals komplett unbedarften DDR-Oberliga-Spielern verfängt die rheinische Art. "Wie Bayer das mit Calmund und Karnath gemacht hat, war hoch professionell. Ich weiß nicht, ob es kriminell war, aber auf jeden Fall waren sie gut", sagt Sammer.

Andreas Thom macht den Anfang

Andy Thom, Torschützenkönig und DDR-Fußballer des Jahres 1988, holt Calmund schon im Winter 1989/90 nach Leverkusen. Als ersten und vorerst einzigen Spieler. Der Fußballverband der DDR hat dem offiziell zugestimmt.

Helmut Kohl war mehr 16 Jahre Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, 25 Jahre Vorsitzender der CDU. Mit seinem politischen Wirken prägte er seine Partei, war präsent auf kommunaler, auf Landtags- und Bundesebene. Doch wird er über Deutschlands Grenzen hinaus vor allem als Kanzler der Einheit in Erinnerung bleiben und in die Geschichtsbücher eingehen. 28.06.2017 | 59:15 min

Doch auch mit Sammer und Kirsten hat Calmund schon Verträge unterschrieben. Beide sollen im Sommer 1990 zur Bayer-Elf stoßen. Doch Calmund wird von höchster Stelle zurückgepfiffen.

Kanzler Kohl pfeift Bayer Leverkusen zurück

Am 19. Dezember 1989 ist der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl zu einem deutsch-deutschen Gipfel in Dresden und hält eine wegweisende Rede an der zerstörten Dresdner Frauenkirche. "Mein Ziel bleibt - wenn die geschichtliche Stunde es zulässt - die Einheit unserer Nation. Für dieses Ziel lassen Sie uns gemeinsam arbeiten, lassen Sie uns einander in solidarischer Gesinnung helfen", ruft Kohl den 100.000 Menschen zu.

Seit dem Mauerfall hinken die Ost-Klubs hinterher. Welche Gründe gibt es, dass nur sieben Vereine aus der ehemaligen DDR in den Profiligen spielen? Welche Chancen haben die Klubs? 08.02.2024 | 14:17 min

Calmund bekommt kurz darauf einen Anruf vom Vorstand der Bayer AG. Dieser berichtet, der Kanzler habe sich gemeldet. "Es wäre sicher nicht angebracht", so erzählt Calmund von der Ansage seiner Chefs, "wenn ein finanzstarker Weltkonzern wie die Bayer AG unmittelbar nach dem Mauerfall die drei besten DDR-Spieler verpflichten würde. Deswegen müssten wir von der Verpflichtung von Sammer und Kirsten Abstand nehmen."

Für Calmund ebenso wie für Sammer und Kirsten ein herber Schlag. Warum Kirsten letztlich doch in Leverkusen und nicht wie zwischenzeitlich vorgesehen bei Borussia Dortmund landet, das zeigt die Doku.

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