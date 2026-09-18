Weltcup und WM: Biathlon bis 2034 weiter bei ZDF und ARD

Die Biathlon-Wettbewerbe sind auch in den nächsten Jahren weiter bei ARD und ZDF zu sehen.

Die deutschen Biathleten wie Janina Hettich-Walz wollen in der neue Saison wieder angreifen und begeistern. Quelle: dpa

Biathlon live bei ARD und ZDF heißt es auch die nächsten Jahren. Die EBU (European Broadcasting Union) hat ihre Zusammenarbeit mit der IBU (International Biathlon Union) bis 2034 verlängert. Damit können die EBU-Mitglieder ARD und ZDF bis einschließlich der Saison 2033/34 Biathlon live im Rahmen ihrer Wintersportprogrammierung und über alle Ausspielwege übertragen.

Die Vereinbarung umfasst unter anderem alle Biathlon-Weltcups sowie sämtliche Biathlon-Weltmeisterschaften.

ZDF-Intendant: Biathlon bleibt fester Bestandteil

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Biathlon bleibt ein fester Bestandteil unserer vielfältigen Wintersport-Übertragungen. Unsere sportbegeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer können sich darauf freuen, dass eine der beliebtesten Wintersportarten weiter umfassend im öffentlich-rechtlichen Angebot zu sehen sein wird. Für uns ist das zugleich Ansporn, sowohl im linearen ZDF-Programm als auch im ZDF-Streaming-Portal weiterhin ein ebenso attraktives wie abwechslungsreiches Live-Sport-Angebot zu präsentieren."

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ARD-Sport-Intendantin Katrin Vernau: "Die Fortführung der langjährigen Partnerschaft zwischen EBU und IBU bis 2034 ist ein starkes Zeichen für den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk. Außerdem konnten wir mit der Sicherung der Biathlon-Rechte gewährleisten, dass wir eine der beliebtesten Wintersportarten weiterhin im Ersten und in der ARD Mediathek anbieten können. Denn diese Rechte stellen zwar nur einen Teil unseres vielfältigen Wintersport-Portfolios dar, aber einen sehr wichtigen."

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