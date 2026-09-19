Niederlage im Spiel um Bronze:Rollstuhlbasketball-Männer beenden WM ohne Medaille
Blech statt Bronze: Die deutschen Rollstuhlbasketballer verlieren im kleinen Finale der WM gegen Großbritannien.
Das deutsche Rollstuhlbasketball-Team der Männer beendet die WM im kanadischen Ottawa ohne die mögliche Medaille. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Jan Haller verlor im Duell um Bronze gegen Großbritannien mit 56:67 (29:45). Damit verpasste das deutsche Team das erste Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft, nach Bronze bei den Paralympics 2024 und EM-Bronze 2025.
Historischer WM-Halbfinaleinzug
Zuvor hatte die Mannschaft den historischen Einzug ins WM-Halbfinale geschafft, dem ersten seit 53 Jahren. Im Duell gegen Australien um den Finaleinzug kassierte das Haller-Team dann eine bittere Niederlage mit einem K.o. in den Schlusssekunden der Overtime.
Im kleinen Finale gegen Großbritannien lage die deutsche Mannschaft im ersten Viertel mit fünf Zähler in Rückstand (18:23), im zweiten Abschnitt zog Großbritannien bis zur Halbzeit auf 45:29 davon. Im dritten Viertel versuchte Deutschland dran zu blieben, ging aber mit zwölf Punkten (41:53) Rückstand in den Schlussabschnitt, konnte diesen aber nicht aufholen.