Volleyballer stehen nach Fünf-Satz-Krimi im EM-Viertelfinale

Dank einer starken Teamleistung stehen Deutschlands Volleyballer im EM-Viertelfinale. Im Achtelfinale gegen Gastgeber Bulgarien drehte das DVV-Team einen Zwei-Satz-Rückstand.

Erik Rohrs (Deutschland) in Aktion gegen Bulgarien. Quelle: Imago

Die deutschen Volleyballer sind bei der Europameisterschaft mit einem Sieg gegen Vizeweltmeister Bulgarien ins Viertelfinale eingezogen. Die Mannschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) holte dabei einen 0:2-Rückstand auf und besiegte den Gastgeber in Sofia mit 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12). Erfolgreichster Angreifer im Team von Bundestrainer Massimo Botti war Erik Röhrs mit 20 Zählern.

Brehme: Jeder für jeden gespielt

Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Dienstag der Weltranglisten-Erste und Titelverteidiger Polen.

Das war unsere Energie, die wir auf den Platz bringen, jeder für jeden, wir sind wie eine Familie, wir haben uns das verdient. „ Nationalspieler Anton Brehme

Gegen Polen müsse das Team "so spielen, wie heute, dann haben wir wieder eine Chance", sagte der starke Anton Brehme (14 Punkte).

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Nächster Ausfall beim DVV-Team

Trotz vier Siegen in fünf Vorrundenspielen gingen die Deutschen gegen Bulgarien als leichter Außenseiter in die Partie. Auch, weil sie den Ausfall von Weltklasse-Zuspieler Johannes Tille wegen eines Mittelfußbruchs verkraften mussten. Für ihn begann Kapitän Jan Zimmermann.

Mehr als 10.000 Fans feuerten die Heimmannschaft frenetisch an. "Es wird ein hartes Match, aber wird sind vorbereitet", sagte Diagonalspieler Röhrs vor der Partie.

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DVV-Team dreht Zwei-Satz-Rückstand

Schon im ersten Durchgang machte Deutschland den Gastgebern durchaus das Leben schwer, Bulgarien entwickelte aber vor allem über die Aufschläge mehr Druck und sicherte sich durch diesen Vorteil den ersten Satz. In der Schlussphase des zweiten Satzes war das deutsche Team ganz nah dran am Ausgleich, leistete sich aber auch hier Aufschlagfehler und geriet mit 0:2 in Rückstand.

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Der umkämpfte dritte Satz brachte die erste deutliche Führung des Spiels für das DVV-Team und auch den verdienten Satzgewinn. Auch Durchgang vier ging nach einem ganz engen Finale an Deutschland, in der Halle wurde es ruhig.

Im entscheidenden Durchgang konnte sich lange keines der Teams einen Vorteil erspielen. Eine Rettungsaktion von Moritz Reichert ermöglichte deusche Matchbälle. Den Sieg brachte ein Aufschlagfehler der Bulgaren.

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Quelle: SID, dpa