Der Zeitfahr-Parcours bei der Rad-WM liegt Roubaix-Siegerin Franziska Koch. Was gelingt Antonia Niedermaier? Eine Top-Favoritin am Sonntag (ZDF-Livestream) ist eine andere.

Roubaix-Siegerin Franziska Koch zählt zu den aussichtsreichsten deutschen Starterinnen beim Einzelzeitfahren der Rad-WM von Montreal. Quelle: dpa / AP / Jean-Francois Badias

Die Frage nach der größten Favoritin des WM-Einzelzeitfahrens von Montreal am Sonntag beantwortet Bundestrainer André Korff bereits, ehe sie ausformuliert ist. "Marlen Reusser", sagt er, und verweist damit auf die formstarke Titelverteidigerin aus der Schweiz, eine Instanz im Kampf gegen die Uhr.

Korff sitzt beim Gespräch im Auto und inspiziert den 39,3 Kilometer umfassenden WM-Kurs, der mit einer 800 Meter langen Abfahrt beginnt und über dieselbe Passage - entsprechend 800 ansteigende Meter - auf der Avenue du Parc nahe des Sankt-Lorenz-Stroms endet.

Antonia Niedermaier und Franziska Koch am Start

In Kanada erwartet die Zeitfahrerinnen am Sonntag ein Parcours für Rouleure, für Expertinnen, die in der Lage sind, lange kräftig auf die Pedale zu pushen - im Fachjargon "Drücker-Kurs" genannt. Reusser ist für eine solche Aufgabe prädestiniert, doch sie muss sich am Sonntag (ab 15 Uhr live im ZDF-Stream) mit starker Konkurrenz messen.

Dazu gehören unter anderem Demi Vollering, die niederländische Tour-de-France-Siegerin sowie die Britin Zoe Bäckstedt, die im Vorjahr im ruandischen Kigali den WM-Titel in der U23-Kategorie gewann. Hinzu kommen aber auch die beiden deutschen Starterinnen Antonia Niedermaier und Franziska Koch.

09.08.2026 | 0:43 min

Niedermaier, 23 Jahre alt, gilt als herausragende Rundfahrerin. Den Giro d’Italia beendete sie Anfang Juni als Zweite hinter Vollering. Bei der Tour de France der Frauen belegte sie als Helferin der zweitplatzierten Kasia Niewiadoma Rang vier und holte sich das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. Bei der WM im Vorjahr erreichte sie auf einem extrem schweren Zeitfahr-Parcours Platz sechs. 2024 wurde sie in Zürich Vierte und gewann den Titel in der U23-Kategorie.

Bundestrainer Korff sieht Medaillenchancen

Beim Tour-Zeitfahren klappte es nicht so gut für Niedermaier - Platz 24. Sie hatte dabei 1:35 Minuten Rückstand auf die Tagessiegerin Reusser. Doch Korff setzt eben auch auf Franziska Koch, die bei der Tour als herausragende Helferin von Gesamtsiegerin Vollering auffiel.

Zudem erlangte die deutsche Meisterin als Siegerin von Paris-Roubaix im April internationale Bekanntheit. Denn in diesem harten Ausscheidungsrennen ließ sie die Koryphäen Marianne Vos aus den Niederlanden und die französische Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévôt hinter sich. Ein "Drücker-Kurs" wie der in Montreal kommt Koch und ihren Fähigkeiten sehr entgegen.

Korff traut seinen beiden Starterinnen viel zu:

Wenn du dir ansiehst, wie die Saison bisher für Antonia und Franziska gelaufen ist, wollen wir natürlich schon eine Medaille erobern. Wer von den beiden es sein wird, werden wir sehen. „ André Korff

Die überwiegend flache und sehr kurvige, technisch anspruchsvolle Strecke von Montreal mit nur 220 Höhenmetern komme Koch "sehr entgegen", wie Korff findet - eher als der starken Bergfahrerin Niedermaier.

Franziska Koch geht als Paris-Roubaix-Siegerin in die Tour, wird aber Helferin für Demi Vollering sein. Im Interview verrät sie, dass auch ihre Mutter schon bei der Tour dabei war. 01.08.2026 | 0:49 min

Es geht über die Formel-1-Strecke

Der Weg zum Ziel führt über die Pont de Samuel de Champlain auf die Île Notre-Dame und die örtliche Formel-1-Rennstrecke, den Circuit Gilles Villeneuve. Dort ist ein hohes Tempo gefordert. Aufgaben, die den Qualitäten von Reusser, Koch und auch der Niederländerin Lieke Nooijen entsprechen.

Tour-Siegerin Vollering hat bisher noch keinen WM-Titel gewonnen. Ihr erklärtes Ziel ist eine Goldmedaille bei den Titelkämpfen von Montreal. Vor allem im Straßenrennen am kommenden Samstag (26. September) ist sie favorisiert. Doch auch im Kampf gegen die Uhr gehört Vollering aktuell zu den Besten der Welt. Das will sie am Sonntag vor allem Marlen Reusser klarmachen.

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