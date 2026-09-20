Beim elften Event des SailGP auf dem Genfer See zeigt das deutsche Boot seine schwächste Saisonleistung. Die Starts bleiben das Problem, doch es gibt Hoffnung auf Besserung.

Team Germany haderte auf dem Genfer See auch mit den Schiedsrichter-Entscheidungen. Quelle: Ricardo Pinto for SailGP

Die Starts bleiben die Achillesferse von Team Germany in der Formel 1 des Segelsports. Auch beim elften Event der sechsten SailGP-Saison stolperten Erik Kosegarten Heil und seine Crew auf dem arg windarmen Genfersee über ihre größte Schwäche.

Einem guten Einstieg in den Rolex Switzerland Sail Grand Prix waren schon an Renntag eins ein schwacher Start und ein unglücklicher Rennverlauf in Durchgang zwei gefolgt. Da hatte das Germany SailGP Team zwei umstrittene Strafen kassiert und war nicht über den letzten Platz hinausgekommen.

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Zwei Penalties werfen Team Germany zurück

"Es war für uns kein tolles Wochenende. Das hat angefangen mit den Schiedsrichterentscheidungen und hat uns dann ein bisschen ins Hintertreffen geraten lassen", sagte Fahrer Erik Kosegarten-Heil. Danach erhöhte Schwarz-Rot-Gold das Risiko, stieg mit einem dritten Rang auch am Sonntag wieder gut ein.

Die Ernüchterung folgte mit einem vorletzten und einem letzten Rang. "Es war in den Rennen vier und fünf am Sonntag relativ klar: Wir sind beide Male mit unserer Startstrategie in der zweiten Reihe hängengeblieben", räumte der Steuermann offen ein.

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Renn-Katamarane im Zeitlupentempo

Unter dem Strich blieb Team Germany eine enttäuschende Bilanz: Der zwölfte und vorletzte Platz beim windarmen Zeitlupensegeln auf dem Genfersee, das phasenweise eher wie Wettkriechen wirkte, warf die Mannschaft auch in der Saisonmeisterschaft um zwei Plätze auf Position zehn zurück.

Der zu Jahresbeginn vom deutschen Team ehrgeizig ins Visier genommene sechste Platz ist zwei Events vor Ende der sechsten SailGP-Saison in die Ferne gerückt. Hoffnung auf den Wiederaufstieg hat das Germany SailGP Team trotzdem.

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Abhilfe winkt: F50-Trainingslager in Sicht

Noch vor den beiden Schlussevents in Dubai (21./22. November) und Abu Dhabi (28./29. November) geht es für die deutsche Mannschaft ins zehntägige Trainingslager nach Pensacola in Florida. Dort steht erstmals seit Liga-Beginn 2019 dauerhaft ein F50-Trainingsboot zur Verfügung.

Diese Möglichkeit zum Aufholen fehlte vor allem den erst später in die Liga eingestiegenen Rennställen. In Pensacola will Team Germany im Oktober intensiv an den Starts arbeiten, denen im erst kürzlich eingeführten SailGP-Gruppensegeln noch mehr Bedeutung zugekommen ist.

Es ist ein Highlight für uns, dass wir das erste Mal Trainingszeit haben. Wir werden die ganzen Startsituationen trainieren, trainieren und trainieren. „ Fahrer Erik Kosegarten-Heil

Während der deutsche Rennstall in seiner erst dritten Saison um Beständigkeit ringt, formieren sich im Kampf um die Meisterschaft die Top-Teams fürs große Finale am 29. November in Abu Dhabi, wo alleine dem Sieger zwei Millionen US-Dollar Preisgeld winken.

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Die Liga-Giganten im Endspurt

Im Finale auf dem Genfer See haben sich die Tabellen-Zweiten gegen die Tabellenführer durchgesetzt: Los Gallos, 2024 schon einmal Meister, setzten sich gegen die SailGP-Rekordsieger (drei Titel) der australischen Bonds Flying Roos durch.

Auf die Plätze drei und vier segelten Rockwool Racing (Dänemark) und das Schweizer Explora Journeys Swiss Team. In der Saisonmeisterschaft liegen zwei Events vor Schluss die "Fliegenden Kängurus" (94 Punkte) vor Los Gallos (78 Punkte) und dem schwedischen Team Artemis (59 Punkte).

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Seeweg keine Option: Mit Lastwagen zum Saisonfinale

Team Germany trennen vor den Events 12 und 13 in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei 36 Punkten auf dem SailGP-Konto zehn Zähler vom DS Automobiles Team France (46 Punkte) auf den zu Saisonbeginn angestrebten sechsten Platz. Das Finale erreichen die besten drei Teams der Saison nach den letzten Gruppenrennen in Abu Dhabi.

Bestätigt hat die Liga inzwischen laut ZDF-Experte Felix van den Hövel die Austragung der letzten beiden Events in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weil der Seeweg zum Transport der rund 115 40-Fuß-Container mit den Rennbooten und allem Zubehör aktuell keine Option ist, wurde ein Landweg für den Transport mit LKW ausgearbeitet.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (3 Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. 5 Personen in der Crew)

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