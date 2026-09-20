Remco Evenepoel ist in Montreal als erster Radsport-Profi zum vierten Mal in Folge Zeitfahr-Weltmeister geworden. In der ewigen WM-Wertung liegt er nun gleichauf mit Tony Martin.

Vierter Streich in Folge: Remco Evenepoel ist nach seinem Triumph in Montreal in der ewigen WM-Wertung gleichauf mit Tony Martin. Quelle: Imago

Remco Evenepoel ist zum vierten Mal Radsport-Weltmeister im Einzelzeitfahren und hat damit den Rekord von Tony Martin eingestellt. Mit einer überlegenen Vorstellung gewann der Belgier in Montreal mit 57 Sekunden Vorsprung vor dem Italiener Filippo Ganna. Bronze ging an Paul Seixas. Dem 19 Jahre alten französischen Top-Talent fehlten 1:13 Minuten auf Evenepoel.

Das Einzelzeitfahren der Männer bei der Straßenrad-WM im kanadischen Montreal relive. Kommentar: Felix Tusche, Experte: Simon Geschke. 20.09.2026 | 153:36 min

Novum: Viertes Zeitfahr-Gold in Folge für Evenepoel

"Es ist einfach wahnsinnig. Natürlich bin ich hierhergekommen, um den vierten Titel nacheinander zu holen. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl, es war sehr schnell. Es war einfach wunderbar", sagte Olympiasieger Evenepoel.

Jetzt erhole ich mich, ich möchte diesen speziellen Titel erst einmal genießen. „ Remco Evenepoel

Wie bereits Martin (2011-13/2016) und der Schweizer Fabian Cancellara (2006/2007/2009/2010) krönte sich Evenepoel zum vierten Mal zum besten Zeitfahrer der Welt. Dem 26-Jährigen gelangen seine Triumphe allerdings direkt hintereinander. In der WM-Wertung des Weltverbandes UCI liegen Evenepoel und Martin mit nun vier Titeln, einmal Silber und zweimal Bronze gleichauf. Cancellara gewann dreimal Bronze.

Franziska Koch (rechts) hat zum Auftakt der Radsport-WM die Bronzemedaille im Zeitfahren geholt. Nur Siegerin Marlen Reusser und Zoe Backstedt waren nach 39,2 Kilometern durch Montreal schneller. 20.09.2026 | 0:25 min

Sütterlin und Walscheid außerhalb der Top Ten

Die deutschen Starter Jasha Sütterlin und Maximilian Walscheid verpassten auf den Plätzen 14 und 27 ein Top-Ergebnis. Während Sütterlin mit seiner Leistung die Zielsetzung erfüllte, war Walscheid sichtlich enttäuscht und im Ziel noch ratlos.

Das war schon unter meinen Erwartungen. Ich hatte mich im Vorfeld ein bisschen weiter vorn gesehen. „ Max Walscheid im ZDF

Vorn war Evenepoel - und zwar bei jeder der drei Zwischenzeiten. Schon zur Halbzeit der 39,2 Kilometer war der Vorsprung auf über eine halbe Minute angewachsen. Da lag noch der junge Schwede Jakob Söderqvist auf Platz zwei. Der U23-Weltmeister des Vorjahres war lange auf Medaillenkurs, stürzte aber rund 2,5 Kilometer vor dem Ziel und wurde am Ende Fünfter.

Das Einzelzeitfahren der Frauen bei der Rad-WM in Montreal relive. Kommentar: Andreas Kürten, Experte: Simon Geschke. 20.09.2026 | 141:14 min

Ganna holt Silber nach Aufholjagd

Ganna profitierte von seiner starken Renneinteilung. Der Weltmeister von 2020 und 2021 lag bei der ersten Zwischenzeit nur auf Platz zehn. Doch der 30-Jährige spielte vor allem im zweiten Teil der Strecke, die unter anderem über den Formel-1-Kurs von Montreal führte, seine Stärken aus und sicherte sich zum dritten Mal nach 2023 und 2024 Silber.

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Quelle: dpa