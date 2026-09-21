Dortmund erobert die Spitze, Werder sorgt für Gänsehaut und das deutsche Davis-Cup-Team hält den Titeltraum am Leben. Dazu: Bronze bei der Rad-WM und deutsche Olympia-Spannung.

Erfolgreich: Franziska Koch jubelt über den Gewinn ihrer Bronzemedaille bei der Rad-WM. Quelle: Imago

Liebe Sport-Fans,

die Bundesliga liefert erste Fingerzeige im Titelrennen, Werder Bremen sorgt für wahre Gänsehautmomente und Deutschlands Tennis-Männer halten den Traum vom Davis-Cup-Triumph am Leben. Dazu rollt die Rad-WM aus deutscher Sicht erfolgreich an, und die Olympia-Frage hierzulande steuert auf ihre Entscheidung zu. Es gibt also wieder reichlich Gesprächsstoff für den Wochenstart.

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Die Lage der Liga nach dem 4. Spieltag

Nach vier Spieltagen in der Bundesliga wirkt die Tabelle schon erstaunlich sortiert: Ganz oben grüßt Borussia Dortmund nach dem 1:0 in Stuttgart, während die Bayern im Wiesn-Trikot mit dem furiosen 7:0 gegen Union Berlin eindrucksvoll klargemacht haben, dass sie die Spitze mehr als im Blick haben.

Die Überraschungen liefern eher andere: Mainz sammelt fleißig Punkte, während Borussia Mönchengladbach nach der nächsten Niederlage schon früh in den Krisenmodus schalten muss. Und Aufsteiger Paderborn kann zu Hause gegen Hoffenheim gewinnen und verstärkt die Tristesse des Europa-League-Teilnehmers.

Emotionale Dramatik in Bremen

Was für ein Samstag-Nachmittag an der Weser: Werder Bremen dreht gegen Augsburg einen Zwei-Tore-Rückstand und feiert ein spektakuläres 3:2. Zum Helden wird ausgerechnet Mitchell Weiser, der nach 14 Monaten Verletzungspause in seinem ersten Heimspiel das Stadion mit dem Siegtreffer zum Beben bringt.

Klick-Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0:00 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Werder Bremen dreht gegen den FC Augsburg auf spektakuläre Weise einen 0:2-Rückstand. Mitchell Weiser wird zum emotionalen Matchwinner. 21.09.2026 | 9:00 min

das aktuelle sportstudio mit Gast André Henning

Hockey-Bundestrainer André Henning war am Samstag zu Gast im aktuellen sportstudio und berichtete über das Erfolgsgeheimnis des DHB-Teams und den erneuten Gewinn des Weltmeistertitels der deutschen Hockey-Männer:

Es ist ganz wichtig, dass ich da ein Stück weit meine Eitelkeit verloren habe, Gott sei Dank.“ „ André Henning

Das ganze Interview:

Deutschland ist Hockey-Weltmeister, aber der Bundestrainer bleibt bescheiden: André Henning spricht im aktuellen sportstudio mit Katrin Müller-Hohenstein über das Erfolgsgeheimnis des DHB-Teams. 19.09.2026 | 19:35 min

Was war sonst noch: Davis Cup, Sail GP und Rad-WM

Die Mission Davis Cup lebt: Dank des Erfolgs gegen Kroatien mischt das deutsche Team um Alexander Zverev weiter im Kampf um die begehrte Salatschüssel mit. In Bologna wartet Ende November die Endrunde und die Chance, eine 33 Jahre lange Durststrecke der deutschen Tennisprofis zu beenden.

Tennis - Davis Cup : Deutschland darf weiter vom Sieg träumen Die deutsche Davis-Cup-Auswahl steht im Finalturnier der besten Acht in Bologna. Das Team um US-Open-Sieger Alexander Zverev besiegte Kroatien und darf weiter vom Sieg träumen. mit Video 1:30

Beim SailGP konnten sich das Team von Los Gallos auf dem Genfer See durchsetzen. Die letzten beiden Renn-Wochenenden in diesem Jahr finden Ende November in Dubai und Abu Dhabi statt. Das deutsche Team liegt in der Gesamtwertung weiter im unteren Drittel.

Und bei der Rad-WM in Montréal haben auch die Deutschen schon erfolgreich in die Pedale getreten: Franziska Koch gewinnt überraschend Bronze im Zeitfahren der Frauen. Weiter geht es morgen mit den Junioren und am Dienstag live im ZDF-Streaming mit dem Teamzeitfahren Mixed.

Ausblick in die Woche: Live-Sport und Clips für Euch

In dieser Woche startet die Champions League der Frauen und wir übertragen am Dienstag das Spiel FC Bayern München gegen Manchester City live im Stream ab 18:45 Uhr.

und wir übertragen am Dienstag das Spiel FC Bayern München gegen Manchester City live im Stream ab 18:45 Uhr. Auch am Dienstag geht schon ab 15 Uhr im ZDF-Livestream die Rad-WM in Montréal weiter: Teamzeitfahren Mixed

Starten am Dienstag in die Champions-League-Saison: die Frauen des FC Bayern München.

Klick-Tipp: Von allen vier Spielen der deutschen Mannschaft gibt es zeitnah nach Abpfiff die Highlights in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de. Darüber hinaus zeigen wir euch dort ebenfalls Zusammenfassungen ausgewählter Nations-League-Spiele.

Und sonst noch?

Spannend wird es bei den Fohlen: Borussia Mönchengladbach wird wahrscheinlich seinen neuen Cheftrainer vorstellen. Und am Samstag fällt eine wichtige Entscheidung für die olympische Zukunft Deutschlands: Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bestimmt in Baden-Baden, welche deutsche Bewerbung ins internationale Rennen um die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Spiele geht. Wir bleiben für euch nicht nur an diesen Themen dran.

Doku-Serie: GO WEST - Die letzte Elf der DDR

Streaming-Tipp: Unsere neue Doku-Serie ist eine außergewöhnliche Zeitreise zwischen Mauerfall, Fußball und persönlichen Schicksalen: Im November 1989 stand für die Fußball-Nationalmannschaft der DDR um Trainer Eduard Geyer das entscheidende WM-Qualifikationsspiel an. Doch dann fiel die Mauer in Berlin – und alles kam anders. Jetzt alle drei Episoden streamen:

Sport : Go West! Die letzte Elf der DDR Mit dem Fall der Berliner Mauer beginnt ein Wettrennen um die größten Fußballspieler der DDR - und für Stars wie Matthias Sammer die Suche nach einer neuen Identität.

Sport-News gibt es im ZDF die Woche im ZDF-Mittagsmagazin ab 12:00 Uhr und in den Nachrichtensendungen sowie rund um die Uhr auf ZDFheute.de, ZDFsportstudio.de und unseren Social-Kanälen sowie im täglichen Whats-App-Update: Einfach hier anmelden: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Sportliche Grüße,

Georg Döller und die ZDFsportstudio-Redaktion