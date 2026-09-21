SailGP am Genfer See :Spanien meistert Windflaute in Genf am besten
von Nils Kaben
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Das spanische Boot hat bei der SailGP die schwierigen Windverhältnisse auf dem Genfer See am besten gemeistert und liegt damit jetzt auf Platz 2 der Gesamtwertung hinter Australien.
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