Nations League: Treffen der DFB-Elf in vertrauter Wohlfühloase

Auch Jürgen Klopp nutzt die Wohlfühloase in Herzogenaurach, um seine Leitplanken für die DFB-Elf anzubringen. Trotz großem Reformeifer bricht er damit nicht mit allen Gewohnheiten

Trotz vieler Veränderungen: Nicht alles, was der DFB-Elf in der Vergangenheit lieb war, schafft Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp ab. Quelle: Joerg Halisch/Witters

Alles muss ja nicht über den Haufen geworfen werden, nur weil Jürgen Klopp jetzt das Sagen hat. Der neue Bundestrainer erhob jedenfalls keine Einwände, für seine anspruchsvolle Mission beim Neustart der Fußball-Nationalmannschaft das alte Wohlfühlcamp in Herzogenaurach aufzusuchen. Es reicht, wenn seine vielen Spieler neue Laufwege für Training und Spiel binnen kürzester Zeit lernen müssen. Am Stammsitz des (Noch)-Ausrüsters traf am Montag ein Großteil der Auserwählten des ersten Aufgebots ein.

Bereits am Sonntag reiste die Münchner Fraktion um DFB-Kapitän Joshua Kimmich und Kevin Schade an, weil der FC Bayern und FC Brentford bereits im Einsatz waren. Auch der als einziger aus den zwei Aufgeboten für alle vier Nations-League-Partien eingeplante Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg gehörte zu den ersten Ankömmlingen, um die aus Holz gebauten Quartiere auf dem Homeground des (Noch-)Ausrüsters Adidas zu beziehen.

Am Donnerstagmorgen hat Jürgen Klopp seinen XXL-Kader für die bevorstehende Länderspielpause verkündet. Ein Zusammenschnitt der 70-minütigen Pressekonferenz. 17.09.2026 | 3:03 min

Fotoshooting zum Start

Der Montag begann mit einem Pflichttermin fürs Marketing, denn schließlich sind so viele neue Gesichter dabei, dass erstmal Porträtfotos gemacht werden müssen. Jürgen Klopp hatte diesen Termin zuletzt süffisant kommentiert:

Wenn man mir gesagt hätte, wir treffen uns montags und der erste Termin ist mittags ein Fotoshooting, dann hätte die junge Version von mir den Laden auseinandergenommen. Die erfahrenere Version denkt: Dann planen wir den Rest einfach außen herum. „ Jürgen Klopp

Der 59-Jährige wird die Spieler erst am Dienstagnachmittag gemeinsam auf den Trainingsplatz der fränkischen Wohlfühloase versammeln - und dabei das nächste Blitzlichtgewitter auslösen. Gewissermaßen jeder Schritt des wie ein Heilsbringer empfangenen Bundestrainers dürfte die nächsten Tage seziert werden, weil bei der WM in Nord- und Mittelamerika auf vielen Ebenen so gar nichts zusammenpasste.

Klopp nimmt kurzfristig Tausch vor: Adeyemi statt Karl

Jürgen Klopp hat einen Tausch in seinem zweigeteilten Kader vorgenommen. Der im Sommer von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselte Außenstürmer Karim Adeyemi wird anstelle von Bayern-Youngster Lennart Karl zum 24-köpfigen Aufgebot für die ersten beiden Partien am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Amsterdam gegen die Niederlande und drei Tage später in Augsburg gegen Griechenland gehören. Der Tausch wurde mit Belastungssteuerung begründet.

16 mögliche Debütanten sind im Grunde die logische Konsequenz nach dem dritten WM-Desaster in Folge. Der deutsche Fußball hat sein Selbstverständnis verloren, und die Weltspitze wirkt fürs Aushängeschild weit weg.

Der neue Bundestrainer hat für die ersten vier Spiele in der Fußball-Nations-League 44 Spieler nominiert. Im Kader sind elf Neulinge und vier Spieler des Tabellenführers SC Freiburg. 17.09.2026 | 1:10 min

Klopp soll alles wieder für den gemeinsamen Erfolg einen, am besten gleich das ganze Land in aufgewühlten Zeiten - hat für die Mammutaufgabe aber nicht viel Zeit. Mittwoch folgt bereits die Reise nach Amsterdam, wo zum Auftakt der Klassiker gegen die Niederlande (Donnerstag 20.45 Uhr) ansteht. Der Bundestrainer tröstete sich im Vorlauf mit der Tatsache, dass der neue Bondscoach Xavi Hernandez vor derselben Herausforderung steht.

Mit Klopp-Debüt beim DFB : Das Wichtigste zur Nations League 2026/27 Die neue Saison der Nations League beginnt am 24. September. Für die DFB-Elf ist es gleichermaßen der Start in die Klopp-Ära. von Bastian Grieble FAQ

Spielerische Wunderdinge kann niemand von der DFB-Auswahl erwarten, aber wie sagte der Mut- und Muntermacher Klopp: "Mehr geht erstmal immer." Ausgemacht ist, dass der zur Nummer eins ernannte Marc-Andre ter Stegen und Jonathan Tah, Joshua Kimmich und vermutlich noch Kai Havertz das erfahrene Gerüst bilden.

Die Mannschaft braucht Stabilität und eine Achse. Wenn die Achse stabil ist, kann man außenrum viel Jugend dazu mischen. „ Jürgen Klopp, Bundestrainer

Klopp: Es braucht "Stabilität in der Defensive"

"Wir werden alles versuchen, um eine neue Herangehensweise sichtbar zu machen. Ich erwarte sofort mehr. Es könnte ein bisschen wild werden, aber das nehme ich so, nur lebendig muss es sein." Auffällig, wie oft der 59-Jährige den Wert der Defensivarbeit betonte. Die mit gewissem Vorlauf geplanten Titel mit Borussia Dortmund und FC Liverpool wären trotz der energetischen Attitüde beim Umschalten nie möglich gewesen, wenn sich das Kollektiv nicht geschlossen auf die Arbeit gegen den Ball eingeschworen hätte.

"Fußballerische Qualität wird dann sichtbar, wenn die Mannschaft Stabilität in der Defensive hat", beteuerte Klopp. Der Personalauswahl misst der gebürtige Schwabe gar nicht so viel Bedeutung bei und kramte in seinen Erinnerungen aus seiner Zeit beim FSV Mainz 05, als einmal viele Ausfälle zu beklagen waren: "Es ist sehr viel wichtiger, wie wir spielen, als wer spielt. Jetzt müssen auch wir über die Art und Weise kommen."

Der Countdown läuft mit dem Start in Herzogenaurach.

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