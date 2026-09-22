Champions League: Manchester City - neue Macht von der Insel

Manchester City will nach dem Double in England nun zum internationalen Spitzenteam reifen. Last-Minute-Zugang Carlotta Wamser soll dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Laura Wienroither, Carlotta Wamser und Beth Mead (v. l. n. r.) wollen die Bayern ärgern. Quelle: Martin Rickett/dpa

Giulia Gwinn musste selbst schmunzeln. Lange spielt die Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft mit dem FC Bayern schon international, "aber noch nie gegen Manchester City".

Der Auftakt in die Women’s Champions zwischen dem deutschen und englischen Meister im Sportpark Unterhaching (Dienstag 18:45 Uhr/ZDF-Livestream) wird zur persönlichen Premiere. Nach dem Halbfinaleinzug in der vergangenen Saison sprach die Verteidigerin von "Hunger und Lust auf mehr", wohl wissend: "Die Liga-Phase wird knackig."

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Manchester Citys Frauen streben an Europas Spitze

Erster Prüfstein ist jener englische Renommierverein, der für seine Fußballerinnen ein eigenes Trainingszentrum gebaut und sich erstmals bei den Frauen mit dem Double aus Meisterschaft und FA-Cup belohnt hat.

Der Zusammenhang zwischen den "coolen Facilities" (Gwinn) und den beiden Trophäen ist offensichtlich. Mit einem im Vergleich zum Männerfußball begrenzten Investitionsvolumen wollen die Citizens vom englischen zum europäischen Spitzenklub reifen.

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-> 18:35 Uhr: FC Bayern München - Manchester City

Manchester City verpflichtet Beth Mead für die Champions League

Vergleichsweise spät begann bei den Skyblues die professionelle Ausrichtung der Frauen-Abteilung: erst nach der Aufnahme in die FA Women’s Super League 2014. Damals kamen bekannte Nationalspielerinnen wie Karen Bardsley, Jill Scott und Steph Houghton, nun heuerten mit Beth Mead (FC Arsenal) und Niamh Charles (FC Chelsea) zwei Europameisterinnen an.

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Nationalstürmerin Mead begründete ihren Wechsel mit der Sehnsucht, Trophäen gewinnen zu wollen: "I’m here to win." Als Architekt der jüngsten Erfolge bei der Konkurrenzdichte gilt Andrée Jeglertz. Der 53-jährige Schwede kam 2025 von der dänischen Nationalmannschaft und hat mit vielen Ideen Gehör gefunden.

Manchester City ohne Rebecca Knaak und Sydney Lohmann

Von den Ambitionen ihres Arbeitsgebers schwärmte erst kürzlich auch die deutsche Nationalspielerin Rebecca Knaakid, die vor anderthalb Jahren in Manchester anheuerte: "Der Stellenwert des Frauenfußballs in unserem Verein ist extrem hoch. Anfangs wurden die Frauen durch die Marke mitgezogen, aber jetzt sind wir so weit, dass wir eigenständig werden. Wir haben extra Manager, damit Manchester City Woman als eigenes Brand wahrgenommen wird."

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Die 30 Jahre alte Verteidigerin wird zum Champions-League-Auftakt genauso wie die Ex-Münchnerin Sydney Lohmann verletzungsbedingt fehlen. Die Pechsträhne der aktuell wieder von Hüftproblemen geplagten 26-jährigen Mittelfeldspielerin will nicht abreißen. Bleibt also nur eine gute Bekannte: Carlotta Wamser, die am 31. August noch von Bayer Leverkusen kam. Es ist ein offenes Geheimnis, dass auch der FC Bayern sich mit der vielseitigen Allrounderin beschäftigt hatte.

Carlotta Wamser verstärkt Manchester Citys linke Seite

Letztlich war aber nur Manchester City bereit, die neue Rekordablöse von 650.000 Euro für eine Bundesligaspielerin zu zahlen. Es ist rückblickend immer noch schwer verständlich, dass Niko Arnautis bei Eintracht Frankfurt als dienstältester Bundesligacoach lange kaum Verwendung für das hochtalentierte Energiebündel hatte. Es musste erst Bundestrainerin Christian Wück kommen, um Wamser als Gwinn-Backup in den Kader für die EM 2025 zu holen.

Spieltage der Frauen-Champions-League Ligaphase



1. Spieltag: 22./23. September

2. Spieltag: 30. September/1. Oktober

3. Spieltag: 28./29. Oktober

4. Spieltag: 10./11. November

5. Spieltag: 18./19. November

6. Spieltag: 16. Dezember



Play-offs der K.-o.-Phase



Hinspiele: 3./4. Februar

Rückspiele: 10./11. Februar



Viertelfinale



Hinspiele: 23./24. März

Rückspiele: 31. März/1. April



Halbfinale

Hinspiele: 1./2. Mai

Rückspiele: 8./9. Mai



Finale (Stadion Narodowy, Warschau)



28., 29. oder 30. Mai

Nach der Knieverletzung der Anführerin stieg Wamser zum Shootingstar auf. Ihr Abgang tat der Bundesliga kürzlich besonders weh, weil die 22-Jährige alles mitbringt, um zu einem prägenden Gesicht der deutschen Fußballerinnen für die Heim-EM 2029 zu werden. Die Women’s Super League (WSL) sei ihre "Traumliga", sagte die 22-Jährige. Mit Tempo und Tiefgang belebte sie bei den jüngsten Liga-Spielen bereits die linke Seite und erwies sich als gute Ergänzung für Lauren Hemp.

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Die Außenspielerin schlug vergangene Saison mehr als 100 Flanken - so viele wie niemand anders auf der Insel. Dankbarste Abnehmerin ist Khadija "Bunny" Shaw. Die Jamaikanerin sicherte sich zuletzt mit 21 Treffern zum dritten Mal in Folge die Torjägerinnenkanone der WSL. Kein Wunder, dass die 27-jährige Gwinn am Montag in der digitalen Pressekonferenz genau davor ausdrücklich warnte.

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