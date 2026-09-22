Bayern starten in die Champions League:Letzte gemeinsame Titelmission für Bühl, Kett und Co.?
von Victoria Kunzmann
Die Bayern-Frauen sind der einzige verbliebene Bundesliga-Klub in der Ligaphase der Champions League. Für einige Spielerinnen könnte es die letzte Chance auf den Titel sein.
Dass das Ergebnis am Ende derart klar ausfiel, hatten die Frauen vom FC Bayern München vor dem Spiel vermutlich selbst nicht gedacht. 5:2 lautete das überraschende Ergebnis.
Bayern-Trainer José Barcala musste einige Wechsel vornehmen am Samstag gegen den 1. FC Köln. Manche Spielerin fehlte verletzt, andere wollte er schonen, denn das bislang wichtigste Saisonspiel steht am Dienstag gegen Manchester City an (ab 18:45 Uhr im ZDF-Livestream).
Das ZDF zeigt das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United am Dienstag, 22. September im Livestream.
-> 18:35 Uhr: FC Bayern München - Manchester City
Damit haben sich die deutschen Meisterinnen die Tabellenführung erkämpft, sind seit 47 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage und voller Glücksgefühle vor der anstehenden Champions League. "Für uns gilt es, dominant aufzutreten", sagt Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Blick auf die europäische Bühne. "Wir möchten keinen Schritt weniger machen, eher mehr."
FC Bayern als einziger deutscher Klub in Champions League
Der einzige deutsche Vertreter in der Champions League will es endlich ins Finale schaffen. VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt scheiterten dramatisch in der Qualifikation. Die Wölfinnen verloren das Elfmeterschießen gegen Inter Mailand 4:5, die Eintracht-Frauen gingen in der Verlängerung gegen Paris Saint-Germain 1:5 unter. Somit bleibt einzig der FC Bayern München als einer von 18 europäischen Klubs in der Liga-Phase der Königsklasse.
In der Vorsaison, der ersten unter Trainer Barcala, gelang den Münchnerinnen der Einzug ins Halbfinale, wo sie am übermächtigen FC Barcelona scheiterten. Der Titelanspruch ist gewachsen.
Details, die dabei helfen sollen, europäische Spitzenklubs zu schlagen.
FCB startet gegen Manchester City in die Champions League
Mit Manchester City empfangen die Bayern ein solches Spitzenteam zum Start in die Ligaphase im neuen "Wohnzimmer", wie Gwinn sagt, dem Sportpark Unterhaching. Hier trägt das Team künftig die Champions-League-Spiele aus.
Die "Cityzens" haben in der Vorsaison erstmals das Double aus englischer Meisterschaft und FA Cup gewonnen. Barcala bezeichnet sie als "eines der stärksten Teams in Europa". International kamen sie, wie die Bayern, nie über das Halbfinale hinaus.
ManCity zeichnet sich als eine schnelle, offensiv spielstarke Mannschaft aus, schoss 2025/26 die meisten Tore in der Liga (62). Torjägerin Khadija "Bunny" Shaw wurde mit 21 Treffern Torschützenkönigin - zum dritten Mal in Folge. Auch drei deutsche Nationalspielerinnen spielen dort: die frühere Münchnerin Sydney Lohmann, Rebecca Knaak und Carlotta Wamser.
Doch Gwinn ist selbstbewusst: "Wir wissen auch, wie man ihnen wehtun kann." Dazu zählen ein stabiles defensives Mittelfeld und die nötige Effizienz vor dem Tor.
Kett, Bühl und Co.: Bei Bayern-Spielerinnen laufen Verträge aus
Die Erfahrung der deutschen Meisterinnen ist Fluch und Segen zugleich: Viele spielen seit Jahren zusammen, im Sommer verstärkte sich Bayern nur punktuell, etwa auf dem Flügel mit Sophie Proost oder mit der jungen Stürmerin Kassandra Potsi aus Essen.
Gleichzeitig laufen die Verträge einiger Stammspielerinnen im Sommer aus, darunter Sarah Zadrazil, Linda Dallmann, Franziska Kett und Klara Bühl. Vor allem beide letztgenannten Spielerinnen könnten ihre Chance bei einem Spitzenklub im Ausland sehen. Die Titelmission wird schwer: Zu den weiteren Liga-Gegnerinnen zählen der FC Barcelona, Real Madrid und Paris Saint-Germain.
Ligaphase
1. Spieltag: 22./23. September
2. Spieltag: 30. September/1. Oktober
3. Spieltag: 28./29. Oktober
4. Spieltag: 10./11. November
5. Spieltag: 18./19. November
6. Spieltag: 16. Dezember
Play-offs der K.-o.-Phase
Hinspiele: 3./4. Februar
Rückspiele: 10./11. Februar
Viertelfinale
Hinspiele: 23./24. März
Rückspiele: 31. März/1. April
Halbfinale
Hinspiele: 1./2. Mai
Rückspiele: 8./9. Mai
Finale (Stadion Narodowy, Warschau)
28., 29. oder 30. Mai
Sport:Champions League der Frauen
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