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Sport

Bayern-Frauen gegen Manchester City in der Champions League

Bayern starten in die Champions League:Letzte gemeinsame Titelmission für Bühl, Kett und Co.?

von Victoria Kunzmann

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Die Bayern-Frauen sind der einzige verbliebene Bundesliga-Klub in der Ligaphase der Champions League. Für einige Spielerinnen könnte es die letzte Chance auf den Titel sein.

Vorne: Linda Dallmann, dahinter Klara Bühl, Giulia Gwinn und Franziska Kett. Alle vom FC Bayern München.

Die Verträge von Linda Dallmann, Klara Bühl und Franziska Kett laufen allesamt aus.

Quelle: imago

Dass das Ergebnis am Ende derart klar ausfiel, hatten die Frauen vom FC Bayern München vor dem Spiel vermutlich selbst nicht gedacht. 5:2 lautete das überraschende Ergebnis.

Bayern-Trainer José Barcala musste einige Wechsel vornehmen am Samstag gegen den 1. FC Köln. Manche Spielerin fehlte verletzt, andere wollte er schonen, denn das bislang wichtigste Saisonspiel steht am Dienstag gegen Manchester City an (ab 18:45 Uhr im ZDF-Livestream).

Das ZDF zeigt das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Manchester United am Dienstag, 22. September im Livestream.
-> 18:35 Uhr: FC Bayern München - Manchester City

Damit haben sich die deutschen Meisterinnen die Tabellenführung erkämpft, sind seit 47 Bundesliga-Spielen ohne Niederlage und voller Glücksgefühle vor der anstehenden Champions League. "Für uns gilt es, dominant aufzutreten", sagt Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn auf der Pressekonferenz vor dem Spiel mit Blick auf die europäische Bühne. "Wir möchten keinen Schritt weniger machen, eher mehr."

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In der Vorsaison, der ersten unter Trainer Barcala, gelang den Münchnerinnen der Einzug ins Halbfinale, wo sie am übermächtigen FC Barcelona scheiterten. Der Titelanspruch ist gewachsen.

Wir hatten eine super Vorbereitung, aber wir haben uns als Team gut gefunden, haben viel an Details arbeiten können

Giulia Gwinn

Details, die dabei helfen sollen, europäische Spitzenklubs zu schlagen.

FCB startet gegen Manchester City in die Champions League

Mit Manchester City empfangen die Bayern ein solches Spitzenteam zum Start in die Ligaphase im neuen "Wohnzimmer", wie Gwinn sagt, dem Sportpark Unterhaching. Hier trägt das Team künftig die Champions-League-Spiele aus.

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ManCity zeichnet sich als eine schnelle, offensiv spielstarke Mannschaft aus, schoss 2025/26 die meisten Tore in der Liga (62). Torjägerin Khadija "Bunny" Shaw wurde mit 21 Treffern Torschützenkönigin - zum dritten Mal in Folge. Auch drei deutsche Nationalspielerinnen spielen dort: die frühere Münchnerin Sydney Lohmann, Rebecca Knaak und Carlotta Wamser.

Doch Gwinn ist selbstbewusst: "Wir wissen auch, wie man ihnen wehtun kann." Dazu zählen ein stabiles defensives Mittelfeld und die nötige Effizienz vor dem Tor.

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Kett, Bühl und Co.: Bei Bayern-Spielerinnen laufen Verträge aus

Die Erfahrung der deutschen Meisterinnen ist Fluch und Segen zugleich: Viele spielen seit Jahren zusammen, im Sommer verstärkte sich Bayern nur punktuell, etwa auf dem Flügel mit Sophie Proost oder mit der jungen Stürmerin Kassandra Potsi aus Essen.

Wir haben einen fantastischen Kader.

Bayern-Trainer José Barcala

Gleichzeitig laufen die Verträge einiger Stammspielerinnen im Sommer aus, darunter Sarah Zadrazil, Linda Dallmann, Franziska Kett und Klara Bühl. Vor allem beide letztgenannten Spielerinnen könnten ihre Chance bei einem Spitzenklub im Ausland sehen. Die Titelmission wird schwer: Zu den weiteren Liga-Gegnerinnen zählen der FC Barcelona, Real Madrid und Paris Saint-Germain.

Ligaphase

1. Spieltag: 22./23. September
2. Spieltag: 30. September/1. Oktober
3. Spieltag: 28./29. Oktober
4. Spieltag: 10./11. November
5. Spieltag: 18./19. November
6. Spieltag: 16. Dezember

Play-offs der K.-o.-Phase

Hinspiele: 3./4. Februar
Rückspiele: 10./11. Februar

Viertelfinale

Hinspiele: 23./24. März
Rückspiele: 31. März/1. April

Halbfinale
Hinspiele: 1./2. Mai
Rückspiele: 8./9. Mai

Finale (Stadion Narodowy, Warschau)

28., 29. oder 30. Mai

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Das ZDF berichtete zu diesem Thema in der "Auslosung der Frauen-Champions-League" am 4. September 2026 um 15:26 Uhr.
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